شاهد: دُبّان يقتحمان منزلا في كاليفورنيا بحثًا عن الطعام

اقتحمت دُبّة وصغيرها منزل امرأة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فتناولا علبة كاملة من الكعك كانت في مطبخها.

والتقطت صاحبة المنزل -واسمها أليس تايلور- مقطعا مصورا تظهر خلاله الدُبّة وابنها وهما يلتهمان الكعك الموجود على طاولة المطبخ.

وقالت أليس لوسائل إعلام محلية “سمعت ضجيجا في المنزل وبالبحث عن مصدره اكتشفت وجود الدبة وصغيرها في المطبخ يتناولان وجبات خفيفة من الحلوى المخصصة للعائلة”.

وأوضحت أن الدُّبّين دخلا من نافذة المطبخ، وبعد أن شعرا بوجود العائلة غادرا من النافذة ذاتها من دون التعرض لهما على الإطلاق.

وأشارت صاحبة المنزل إلى كونها المرة الثانية التي تدخل فيها حيوانات إلى المنزل لتناول الطعام.

وكانت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن الأمريكية قد نشرت صورا في يونيو/حزيران الماضي، لدُبّ اقتحم منزلا فاضطرّت العائلة إلى التجمع في غرفة واحدة، إلا أن حارس المنزل تمكن من إخراجه.