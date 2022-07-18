تحطم طائرة ركاب واندلاع النيران فيها أثناء هبوطها بمطار مقديشو (فيديو)

تحطمت طائرة ركاب لرحلة داخلية بالصومال، الاثنين، في مطار العاصمة مقديشو الدولي بعد خروجها عن المدرج واندلاع النيران فيها.ية.

وظهرت الطائرة في مقطع مصور تم التقاطه في المكان وهي مقلوبة.

وتصاعد دخان أسود وألسنة لهب من الطائرة مع اقتراب عربات الإطفاء منها على الممر، حيث بدأ رجال الإطفاء في رشها بالماء.

ونقلت إذاعة مقديشو الحكومية، عن سلطات المطار أن “طائرة ركاب تحطمت بعد خروجها عن المدرج في مطار مقديشو الدولي”.

وأوضحت أن “الطائرة هبطت بسرعة فائقة أثناء هبوطها واصطدم أحد جناحيها بالمدرج مما أدى إلى اندلاع حريق في الجزء الأمامي منها بعد انزلاقها عن المسار”.

وذكرت الإذاعة أن “الطائرة تتبع لخطوط جوبا أيرويس (مستقلة) التي تسير رحلات داخلية بين الأقاليم الصومالية وكان على متنها 30 راكبا”.

وأشارت السلطات، إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إجلاء جميع الركاب من الطائرة وإخماد النيران التي اشتعلت فيها.

ولم يتبين على الفور أسباب خروج الطائرة عن المدرج، إلا أن سلطات المطار كانت ترجع ذلك في حوادث سابقة إلى خلل فني كون الطائرات التي تعمل على الرحلات الداخلية قديمة.