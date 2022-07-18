“وضع الطيران”.. هدنة عفوية بين متظاهرين وقوات أمن سودانية للسماح بعبور جامع القمامة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل هدنة عفوية بين متظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم أثناء الاشتباكات مع قوات الشرطة خلال تفريق احتجاجات أمس الأحد، وذلك للسماح لجامع الزجاجات الفارغة بعبور الشارع في منطقة المواجهات.

وبث الناشط السوداني مصطفى عامر المقطع الذي التُقط في شارع كترينا بالخرطوم وحظي بانتشار واسع معلّقًا “عمك جانا ماري في نص الاشتباك.. خلانا محتارين مدنيين على عساكر!! وضع الطيران (في إشارة إلى توقف الاشتباكات)”، واختتم تعليقه بوسم “مليونية 17 يوليو”.

ويظهر المقطع المتداول المتظاهرين وهم يرفعون أيديهم معلنين توقفهم عن إلقاء الحجارة تجاه قوات الشرطة، ومطالبين إياهم بالتوقف عن إطلاق قنابل الغاز للسماح لشاب يحمل عدة أكياس مليئة بزجاجات المياه الفارغة، المرور في المنطقة الفاصلة بينهما.

ولبرهة قصيرة، نجح الحوار وتوقفت المواجهات بشكل عفوي ليعبر الرجل الشارع إلى الجهة المقابلة بأمان.

انا البلد دي ح تجنني والله 😂😂 ،،

حدث اليوم : الشرطة والمتظاهرون يعقدون هدنة بسبطة حتى مرور المواطن الذي يحمل القارورات ،،#مليونية17يوليو #التصعيد_الثوري_المفتوح pic.twitter.com/ScgBNRZCiO — YASIN AHMED (@yasin123ah) July 17, 2022

وكانت قوات الأمن السودانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع على المشاركين في “مليونية 17 يوليو” أمس الأحد للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة لجان المقاومة التي تقود الحراك الشعبي للمطالبة بإنهاء “الانقلاب العسكري” وتسليم السلطة للمدنيين.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان آنذاك، يعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريًّا”.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة مباشر اليوم الاثنين بأن سلطات ولاية كسلا شرقي السودان أعلنت منع وحظر وتقييد المواكب والتجمعات بمحلية كسلا بعد احتجاجات شهدتها المحلية.