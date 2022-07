كانت تحمل 11 طنا من الذخيرة.. تحطم طائرة شحن في اليونان ومصرع 8 أشخاص (فيديو)

تحطمت طائرة شحن، مساء السبت، كانت تحمل 11 طنًّا من الذخيرة العسكرية ومتفجرات أخرى قادمة من صربيا، في شمالي اليونان، مما دفع السلطات إلى تحذير السكان من إمكانية تعرّضهم لغازات سامة.

واليوم الأحد، أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش أن 8 أشخاص لقو مصرعهم في الحادث، وهم جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز (أنتونوف إيه إن 12) التي تحطمت قرب بلدة باليوخوري كافالاس شمالي اليونان.

وأوضح الوزير أن الطائرة التي تعود ملكيتها إلى شركة (ميريديان إل تي دي) الأوكرانية، كانت تحمل نحو 11 طنًّا من الذخيرة -بينها ألغام مورتر مضيئة- إلى بنغلادش حيث كان من المقرر أن تتوقف في كل من الأردن والمملكة العربية السعودية.

وقال ستيفانوفيتش خلال مؤتمر صحفي “في ما يتعلق بهويات أفراد الطاقم، أعتقد أنهم أوكرانيون أيضًا، لكن ليس لدينا معلومات عن الموضوع، هم ليسوا صربًا”.

وشدد الوزير على أنها صفقة متفق عليها مع وزارة الدفاع البنغلادشية “وفقًا للقواعد الدولية”، وقال “لسوء الحظ، زعمت بعض وسائل الإعلام أن الرحلة كانت تنقل أسلحة إلى أوكرانيا، وهذا غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف ستيفانوفيتش أنه منذ عام 2016، عندما بدأ تسجيل كل طلبات الأسلحة بشكل إلكتروني، لم تُصدر صربيا أي تصريح لتصدير أي أسلحة إلى أوكرانيا أو روسيا.

وأكد الوزير أن غالبية طائرات الشحن التي تنقل الأسلحة من إنتاج سوفيتي، وتملكها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.

❌❌NEW FOOTAGE OF PLANE CRASH IN #GREECE🇬🇷❌❌

↘️ #Ukranian cargo plane crash in #Kavala, #Greece. #Antonov lost an engine before crashing

↘️Unclear how many people were on-board and if the plane was carrying equipment

❌⚠️❌Developing Story!#news #breaking #MEM3032 pic.twitter.com/oHNuiO0lFD

— 🌍❌🅂🄸🄼🄿🄻🅈 🄱🅁🄴🄰🄺🄸🄽🄶 ❌🌍 (@SimplyBreaking) July 16, 2022