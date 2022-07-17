كانت تحمل 11 طنا من الذخيرة.. تحطم طائرة شحن في اليونان ومصرع 8 أشخاص (فيديو)

تحطمت طائرة شحن، مساء السبت، كانت تحمل 11 طنًّا من الذخيرة العسكرية ومتفجرات أخرى قادمة من صربيا، في شمالي اليونان، مما دفع السلطات إلى تحذير السكان من إمكانية تعرّضهم لغازات سامة.

واليوم الأحد، أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش أن 8 أشخاص لقو مصرعهم في الحادث، وهم جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز (أنتونوف إيه إن 12) التي تحطمت قرب بلدة باليوخوري كافالاس شمالي اليونان.

وأوضح الوزير أن الطائرة التي تعود ملكيتها إلى شركة (ميريديان إل تي دي) الأوكرانية، كانت تحمل نحو 11 طنًّا من الذخيرة -بينها ألغام مورتر مضيئة- إلى بنغلادش حيث كان من المقرر أن تتوقف في كل من الأردن والمملكة العربية السعودية.

وقال ستيفانوفيتش خلال مؤتمر صحفي “في ما يتعلق بهويات أفراد الطاقم، أعتقد أنهم أوكرانيون أيضًا، لكن ليس لدينا معلومات عن الموضوع، هم ليسوا صربًا”.

وشدد الوزير على أنها صفقة متفق عليها مع وزارة الدفاع البنغلادشية “وفقًا للقواعد الدولية”، وقال “لسوء الحظ، زعمت بعض وسائل الإعلام أن الرحلة كانت تنقل أسلحة إلى أوكرانيا، وهذا غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف ستيفانوفيتش أنه منذ عام 2016، عندما بدأ تسجيل كل طلبات الأسلحة بشكل إلكتروني، لم تُصدر صربيا أي تصريح لتصدير أي أسلحة إلى أوكرانيا أو روسيا.

وأكد الوزير أن غالبية طائرات الشحن التي تنقل الأسلحة من إنتاج سوفيتي، وتملكها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الطائرة أقلعت من مطار نيس (جنوبي صربيا) السبت في الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش، وأبلغ الطيار فوق بحر إيجة عن وجود مشاكل بالمحرك، وطلب أن يهبط اضطراريًّا في مطار كافالا اليوناني القريب لكنه لم يتمكن من بلوغه.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء أثينا إن الطائرة كانت مشتعلة وإنهم سمعوا دوي انفجارات، وأبلغت هيئة الدفاع المدني اليونانية السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.

وأظهرت صور التقطها سكان بهواتفهم المحمولة الطائرة وهي مشتعلة في السماء قبل تحطمها، وسُمع دوي الانفجارات بعد ساعات من وقوع السقوط.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر بارز في هيئة الطيران المدني الأردنية نفيه تقارير أولية أفادت بأن الطائرة كانت وجهتها النهائية الأردن، وأضاف المصدر أن مسار الرحلة تضمّن توقفًا مؤقتًا بمطار الملكة علياء الدولي في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (6:30 غرينتش) للتزود بالوقود.