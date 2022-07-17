بينها تونس ومصر.. دول مهددة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن وجود مجموعة من الدولة النامية مهددة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية جراء الضائقة الاقتصادية والتجارية العالمية.

وأوضحت الوكالة أن كومة الديون المتعثرة التي بلغت ربع تريليون دولار تهدد بجر هذه الدول إلى سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد.

وكانت سريلانكا أول دولة توقفت عن سداد مدفوعات حاملي سنداتها الأجنبية هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت الاحتجاجات والفوضى السياسية.

وشددت الوكالة على أن التركيز يتحول الآن إلى دول مثل مصر وتونس ولبنان وباكستان والسلفادور وغانا، وهي الدول التي ترى بلومبرغ أنها عرضة للتخلف عن السداد، نظرًا لارتفاع تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من عدم السداد إلى أعلى مستوى منذ التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا.

وقالت كارمن راينهارت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي والمتخصصة في ديون الأسواق النامية الطويلة الأجل في تصريح لتلفزيون بلومبيرغ “مع هذه البلدان المنخفضة الدخل، فإن مخاطر وأزمات الديون ليست افتراضية بل حقيقة جلية”.

وفقًا للبيانات المجمعة من فهرس بلومبرغ، تضاعف عدد الدول التي تواجه معضلة الديون المتعثرة خلال الأشهر الستة الماضية بعدما بلغ 19 دولة تضم أكثر من 900 مليون نسمة.

على المحك

وأوضحت بلومبرغ أن الانهيار المالي لحكومة واحدة يمكن أن يخلق تأثير “لعبة الدومينو” المعروف باسم “العدوى” في لغة السوق، إذ يسحب المتداولون أموالهم من البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية مماثلة، وبذلك يسهمون في تسريع تحطمها، مثل كارثة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات.

ويقول مراقبو الأسواق النامية إن اللحظة الحالية تحمل بعض الشبه من الوضع السابق، فالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة لكبح التضخم، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار، وجعل من الصعب على الدول النامية خدمة سنداتها الخارجية.

وقالت أنوبام داماني رئيس قسم الديون الدولية والأسواق الناشئة في نوفين “هناك قلق عميق بشأن الحفاظ على الوصول إلى الطاقة والغذاء في الاقتصادات النامية”.

وأضافت “هذه أشياء ستستمر في الظهور في النصف الثاني من العام”، مؤكدة أن “هناك مؤشرات كثيرة على وجود حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي يمكن أن يسببها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن ثم تندلع اضطرابات سياسية”.

على حافة الهاوية

وكشفت بلومبرغ أن ربع الدول التي تتبعها مؤشر بلومبرغ للأسواق الناشئة تعيش ضائقة مالية جراء التقلبات الاقتصادية والتجارية المالية، وأنه من المحتمل أن تتخلف عن السداد.

وقال سامي معادي مدير المحفظة في مؤسسة راو برانس المالية الذي يساعد في الإشراف على حوالي 6.2 مليار دولار من الأصول إن “الأمر يتعلق بواحدة من أسوأ عمليات البيع لديون الأسواق الناشئة”، وأضاف “يمكن القول إنها الأسوأ في التاريخ”.

وأشار إلى أن العديد من الأسواق الناشئة سارعت إلى بيع السندات الخارجية خلال جائحة كورونا عندما كانت احتياجات الإنفاق مرتفعة وتكاليف الاقتراض منخفضة، والآن ابتعدت تدفقات رأس المال عن الأسواق الناشئة بعد أن شددت البنوك المركزية في الأسواق العالمية من السياسة النقدية.

كما قال سيزر مصري، رئيس إستراتيجية الأصول المتبادلة للأسواق الناشئة في مجموعة غولدمان ساكس المالية في ندوة عبر الإنترنت “يمكن أن تسوء الأمور قبل أن تتحسن، إنها دورة متأخرة”.