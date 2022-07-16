تفحُّم 138 من الماشية.. حريق هائل يلتهم منازل جنوبي مصر (فيديو)

التهم حريق هائل أمس الجمعة 10 أحواش وعددًا من المنازل بإحدى قرى محافظة قنا جنوبي مصر، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص باختناقات ونفوق 138 من رؤوس الماشية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل شب في أحواش ومنازل متجاورة، بعد أن دفعت بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأسفرت الإحصائيات الأولية عن خسائر فادحة كشفتها الحماية المدنية بعد إخمادها الحريق، حيث تبين بعد الفحص تفحم 49 من البقر والجاموس، و89 من الغنم والخراف، كما أصيب 6 أشخاص باختناقات.

وبثت مواقع ومنصّات محلية لقطات مروعة للحريق الهائل الذي التهم المواشي والمنازل والأشجار، ولقاءات مع الأهالي، وفتحت الشرطة تحقيقًا للوقوف على تداعيات وأسباب الحريق وحصر الخسائر.