بكى على الهواء.. فنان مصري يأمل في العثور على رفات شقيقه المفقود منذ 1967 بمقبرة إسرائيل (فيديو)

أعطى الكشف مؤخرًا عن مقبرة جماعية لجنود مصريين في إسرائيل، أملًا جديدًا لدى عائلة فنان مصري بارز بالعثور على رفات شقيقه المفقود منذ حرب يونيو/حزيران 1967.

وانهار الفنان محمد فؤاد باكيًا خلال مداخلة على الهواء مساء الجمعة على إحدى الفضائيات المصرية بينما كان يتحدث عن معاناة والديه في البحث عن أي معلومات ترشد إلى مكان شقيقه المفقود “إبراهيم”.

“أنا شفت (رأيت) معاناة رهيبة عاشاها والدي الحاج فؤاد الله يرحمه، كان أي خبر ينزل في أي مكان إن حد رجع من الأَسْر يروح يدوّر، شقى (شقاء) ما بعده شقى، الأصعب من خبر الشهيد هوا إنه يكون مفقود، دي متعبة أوي”.

الفنان محمد فؤاد باكيا: أبويا وامي فضلوا يدوروا على قبر اخويا الشهيد سنين ولحد وفاته تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/BcuGHcHXqs#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/RsK35m3Eqh — الحكاية (@Elhekayashow) July 15, 2022

وتابع بكلمات تخنقها العَبَرات “تعب الوالد والوالدة رهيب، سنين طويلة من البحث والمعاناة، يمكن 20 سنة على ما بدأ الموضوع يهدأ بعد ما فقدوا الأمل في رجوعه”.

واستطرد “أبويا كان بيروح سيناء يسأل عند البدو، وفي كل مكان في مصر يسمع إن حد رجع فيه أو جثث أسرى رجعت كان يروح يسأل، فضل يدوّر على عضم ابنه لآخر لحظة في عمره”.

وقال باكيًا “هأموت وأنا بالوجع ده. احنا عائلة كاملة تعيش على أمل أنه في يوم من الأيام نعرف قبر أخويا فين”.

ولم تعثر أسرة فؤاد على قبر ابنها المفقود حتى اليوم، ويأمل المطرب المصري أن يكون جثمانه ضمن جنود المجزرة الإسرائيلية التي وقعت للجنود المصريين والتي أزيح عنها الستار مؤخرًا، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمساعدة ومعرفة ما إذا كان شقيقه ضمن الجنود المدفونين بتلك المقبرة الجماعية.

يُشار إلى أن فيلم (إسماعيلية رايح جاي) من بطولة محمد فؤاد عام 1997، ألمح إلى قصة شقيقه وتناول جانبًا من حياة الفنان البارز وبداية عمله وكان اسمه في الفيلم “إبراهيم” وهو نفس اسم شقيقه المفقود، وأدّى خلاله بتأثر شديد أغنية “الدم ده دمّي” وبُثت معها مشاهد من الحرب.

والإسماعيلية هي إحدى مدن قناة السويس الثلاث. والشهر الماضي، كانت الذكرى الـ55 لما يُعرف عربيًّا باسم “نكسة 1967” التي استمرت 6 أيام وانتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.

ومؤخرًا، كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، أن ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا أُحرقوا أحياء ودُفنوا في مقبرة جماعية مجهولة مقام عليها الآن حديقة عامة في إسرائيل.

وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -حيث يعمل ميلمان- في بداية تحقيقها “موقف السيارات المجاور لحديقة (ميني إسرائيل) من أكثر المواقف ازدحامًا في البلاد، لكن لم يعرف أي زائر حتى يومنا هذا ما الذي يختبئ تحته”.

وتابعت “هناك مقبرة جماعية بجثث مقاتلي الكوماندوز المصريين الذين قتلوا في حرب الأيام الستة (حرب يونيو/حزيران 1967)، الآن انكشف السر: هكذا قُتل واختفى جنود عبد الناصر. إليكم القصة الكاملة”.

بعدها أعلنت الخارجية المصرية أنها كلفت سفارتها في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًّا والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات” ومطالبة إسرائيل بـ”إفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما تم الكشف عنه من وجود مقبرة جماعية قرب القدس المحتلة لجنود مصريين قُتلوا خلال حرب 1967.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن لابيد أكد للسيسي خلال اتصال هاتفي أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذه القضية “بكل إيجابية وشفافية”، مشيرًا إلى التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات التحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة.