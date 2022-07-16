بعد غياب 9 سنوات.. لقاء مؤثر لمعتقل سوري مع أطفاله ووالديه في إحدى قرى إدلب (فيديو)

التقى المعتقل السابق في السجون السورية محمد ياسين الياسين والديه وأطفاله بعد أن ابتعد عنهم سنوات طويلة في مشهد مؤثر حيث استقبلوه بدموع الفرح والسعادة الغامرة عقب إطلاق سراحه.

ورصدت لقطات مصورة اللقاء الذي جمع ياسين بعائلته التي استقبلته بالأحضان بينما لم يتمالك المعتقل المحرر نفسه وانحنى مقبّلًا قدمَي والدته عندما رآها بعد غيابه الطويل، بينما احتضنته والدته وسط بكاء الجميع.

بعد سنوات طويلة قضاها في سجون النظام السوري.. لقطات مؤثرة للقاء المعتقل محمد ياسين الياسين بعائلته شمالي سوريا#جبل_الزاوية #إدلب pic.twitter.com/SBig4CbLSa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 16, 2022

وانهارت ابنة ياسين الصغرى عند رؤية والدها للمرة الأولى منذ سنوات وتعلقت بعنقه، واجتمعت حوله العائلة بالكامل.

ووصفت والدة ياسين مشاعرها قائلة “الحمد لله. أتمنى أن يعرف الجميع هذه الفرحة لأني مبسوطة كتير، ويارب يفرجها على كل المعتقلين”.

ويعيش ياسين في قرية معراتا بمنطقة جبل الزاوية في إدلب شمالي سوريا، واستمرت فترة اعتقاله نحو 9 سنوات، وفق وسائل إعلام محلية سورية.

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لحظة وصول المعتقل "محمد ياسين الياسين" لمنزله في قرية #معراتا بـ #جبل_الزاوية بعد اعتقال دام قرابة 9 سنوات في سجون ميليشيا الأسد. pic.twitter.com/qGtPs0tCZc — Ahmed Al-Damascene (@Ahmed_AlThaer) July 14, 2022

ويعاني آلاف المعتقلين في السجون السورية من أوضاع سيئة، ويروي بعضهم التعرض للتعذيب النفسي والبدني، ووثّقت صور (قيصر) مقتل نحو 55 ألف شخص داخل المعتقلات.

وأُطلِق لقب (قيصر) على عسكري سوري سابق انشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، واعتمدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا على صور (قيصر) لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام السوري.