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بعد غياب 9 سنوات.. لقاء مؤثر لمعتقل سوري مع أطفاله ووالديه في إحدى قرى إدلب (فيديو)

المعتقل السوري المحرر محمد ياسين (تويتر)
المعتقل السوري المحرر محمد ياسين (تويتر)
16/7/2022-|آخر تحديث: 16/7/202209:24 PM (مكة المكرمة)

التقى المعتقل السابق في السجون السورية محمد ياسين الياسين والديه وأطفاله بعد أن ابتعد عنهم سنوات طويلة في مشهد مؤثر حيث استقبلوه بدموع الفرح والسعادة الغامرة عقب إطلاق سراحه.

ورصدت لقطات مصورة اللقاء الذي جمع ياسين بعائلته التي استقبلته بالأحضان بينما لم يتمالك المعتقل المحرر نفسه وانحنى مقبّلًا قدمَي والدته عندما رآها بعد غيابه الطويل، بينما احتضنته والدته وسط بكاء الجميع.

وانهارت ابنة ياسين الصغرى عند رؤية والدها للمرة الأولى منذ سنوات وتعلقت بعنقه، واجتمعت حوله العائلة بالكامل.

ووصفت والدة ياسين مشاعرها قائلة “الحمد لله. أتمنى أن يعرف الجميع هذه الفرحة لأني مبسوطة كتير، ويارب يفرجها على كل المعتقلين”.

ويعيش ياسين في قرية معراتا بمنطقة جبل الزاوية في إدلب شمالي سوريا، واستمرت فترة اعتقاله نحو 9 سنوات، وفق وسائل إعلام محلية سورية.

ويعاني آلاف المعتقلين في السجون السورية من أوضاع سيئة، ويروي بعضهم التعرض للتعذيب النفسي والبدني، ووثّقت صور (قيصر) مقتل نحو 55 ألف شخص داخل المعتقلات.

وأُطلِق لقب (قيصر) على عسكري سوري سابق انشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، واعتمدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا على صور (قيصر) لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي