واشنطن ترحب بقرار السعودية فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات المدنية دون تمييز

رحبت واشنطن، اليوم الجمعة، بقرار السعودية فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات المدنية دون تمييز.

وأعلنت السعودية فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوية” بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944 التي تنص على عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

وفي تصريحات صحفية أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار السعودي واصفا إياه بأنه “تاريخي”.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان أن القرار السعودي “يشمل الرحلات من إسرائيل وإليها”، موضحا أنه جاء نتيجة لدبلوماسية بايدن المستمرة مع المملكة على مدى أشهر عدة.

ورأى سوليفان أن قرار السعودية يمهّد الطريق لمنطقة شرق أوسط “أكثر تكاملا واستقرارا وأمانا”، مشيرا إلى أنه “أمر حيوي لأمن وازدهار الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأضاف أن “بايدن سيكون لديه المزيد ليقوله بشأن هذا التطور عند ما يبدأ رحلته التاريخية من إسرائيل إلى جدة مباشرة”.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية في بيان على تويتر أمس الخميس أنها قررت “فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية” التي تستوفي متطلبات عبور أجواء البلاد.

ونوهت إلى أن القرار “جاء استكمالا للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي”.

ويرفع هذا الإعلان فعليا القيود عن تحليق الطائرات القادمة من إسرائيل والمتجهة إليها، ويتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي -في وقت لاحق اليوم- للتوجه في رحلة جوية مباشرة وغير مسبوقة من إسرائيل إلى السعودية في إطار جولته الأولى في الشرق الأوسط التي بدأها قبل يومين بزيارة تل أبيب.

وكان بايدن قد تعهد بُعيد وصوله إلى المنطقة بأنه سيعطي “دفعًا لعملية اندماج إسرائيل” في الشرق الأوسط، بعد أن طبّعت خلال السنتين الأخيرتين علاقاتها مع أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.