مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن وترفض مصافحته لأسباب دينية (فيديو)

رفضت المغنية الإسرائيلية وفال ديان مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تقديم مقطع غنائي خلال حفل استقبال أقيم له في المقر الرئاسي بالقدس المحتلة، مساء الخميس.

ونهض الرئيس الأمريكي لمقابلة المغنية وفال ديان وشريكها في الحفل وران دانكنر ومد يده لمصافحة ديان، لكنها اكتفت بالتحية ورفضت تبادل المصافحة باليد لأسباب دينية.

وعبّر الكثير من الحضور عن شعورهم بالصدمة بسبب تصرف وفال الذي يعد إحراجًا للرئيس بايدن أمام الكاميرات التي ترصد زيارته إلى إسرائيل لحظة بلحظة.

من جانبها، أصدرت وفال بيانًا صحفيًا لتوضيح موقفها، أكدت خلاله على سعادتها للمشاركة في حفل استقبال الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أنها أوضحت لمنظمي الحفل أنها لا تصافح الرجال لأسباب دينية.

ولفتت إلى أن منظمي الحفل كان بإمكانهم إخبار الرئيس بايدن بموقفها.

وضعت #بايدن في موقف محرج.. المغنية الإسرائيلية "وفال دايان" ترفض السلام على الرئيس الأمريكي لأسباب دينية pic.twitter.com/21hmTWmNsm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 14, 2022

وأضافت “لم يكن لدي أي نية لعدم الاحترام أو إيذاء أي شخص، ولكن فقط حاولت تمثيل بلدي مع الحفاظ على قيمي”.

واختارت المطربة في ذلك الوقت عدم الخروج عن قيمها، ومن ثَم انحنت للرئيس الأمريكي مبتسمة له، ولكن دون أن تصافحه.