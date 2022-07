سريلانكا.. رئيس الوزراء يؤدي اليمين رئيسا بالإنابة (فيديو)

أدى رئيس الوزراء السريلانكي (رانيل ويكريميسنغ) اليوم الجمعة اليمين الدستورية، رئيسا بالإنابة للبلاد حتى انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد قبول استقالة الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.

وكان رئيس البرلمان قد أعلن قبيل ذلك استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج، إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

وقال رئيس البرلمان للصحفيين غداة إرسال نص الاستقالة عبر البريد الإلكتروني “استقال غوتابايا بشكل قانوني. قبلت الاستقالة”.

Prime Minister Ranil Wickremesinghe was sworn in as the Acting President in the presence of Chief Justice Jayantha Jayasuriya#SLnews #News1st #SriLanka #lka #RanilWickremesinghe #Sworn #ActingPresident #ChiefJusting pic.twitter.com/6I2UZ1UTCu

