سريلانكا.. رئيس الوزراء يؤدي اليمين رئيسا بالإنابة (فيديو)

أدى رئيس الوزراء السريلانكي (رانيل ويكريميسنغ) اليوم الجمعة اليمين الدستورية، رئيسا بالإنابة للبلاد حتى انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد قبول استقالة الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.

وكان رئيس البرلمان قد أعلن قبيل ذلك استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج، إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

وقال رئيس البرلمان للصحفيين غداة إرسال نص الاستقالة عبر البريد الإلكتروني “استقال غوتابايا بشكل قانوني. قبلت الاستقالة”.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة السريلانكي أن رانيل ويكرميسينغ (73 عاما) أدى اليمين الجمعة رئيسًا بالنيابة خلفًا لغوتابايا راجاباكسا الذي فرّ إلى سنغافورة بعد أشهر من المظاهرات المحتجّة على سياساته.

وفي ذات السياق أعلن مكتب رئيس البرلمان، أن ترشيحات الرئاسة ستُسقبل في 19 يوليو/تموز على أن يصوّت النواب في اليوم التالي لانتخاب الرئيس الجديد.

تعيين رئيس جديد

وقال رئيس البرلمان السريلانكي بعد قبوله استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا “انطلاقا من هذه النقطة سننتقل إلى تعيين رئيس جديد بحسب الدستور. سيحدث الأمر بسرعة وبنجاح، أطلب من الجميع دعم هذه العملية”.

ووصل راجاباكسا إلى سنغافورة أمس الخميس، بعد أن فرّ إلى جزر المالديف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي على متن طائرة عسكرية مع زوجته واثنين من حراسه. وكان المتظاهرون قد اقتحموا قصر الرئاسة يوم السبت الماضي.

وأثار نبأ استقالة راجاباكسا الابتهاج في مدينة كولومبو الرئيسية بالبلاد، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس حيث أطلقت الحشود الألعاب النارية ورقص الناس ورددوا هتافات في موقع احتجاج رئيسي.

وتصاعدت الاحتجاجات في الشوارع ضد الأزمة الاقتصادية في سريلانكا على مدى شهور، وبلغت ذروتها هذا الأسبوع عندما استولى مئات الآلاف من المحتجين على المباني الحكومية في كولومبو.