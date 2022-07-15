جدل عالمي بعد اعتراف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بتخطيطه لانقلابات في العالم (فيديو)

أدلى جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد الرئيس دونالد ترمب بتصريحات مثيرة للجدل، قال فيها إنه شارك في التخطيط لانقلابات في دول من العالم.

ففي معرض تعليقه على مجريات التحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس، أشار بولتون إلى أن ترمب لم يكن مؤهلا بما يكفي لتنفيذ انقلاب مدبر بعناية، مؤكدًا رأيه بأنه ساهم شخصيا في تدبير انقلابات.

وتفاعلا مع تصريحات بولتون غرد الإعلامي الأمريكي مهدي حسن ساخرا “هل يمكننا الآن إضافة وظيفة (مخطط انقلابات) إلى توصيف جون بولتون عند استضافته؟ يبدو أنه فخور بالأمر”.

Jake Tapper: "One doesn’t have to be brilliant to attempt a coup." John Bolton: "I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d’etat, not here, but other places, it takes a lot of work." pic.twitter.com/REyqh3KtHi — Justin Baragona (@justinbaragona) July 12, 2022

وسخرت الصحفية أليكس برس من التصريحات قائلة “عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سيكونون غاضبين من أن بولتون سرق منهم الفضل في التخطيط للانقلابات”.

وتساءل الصحفي الأمريكي ذو الأصل البولندي جاك بوسوبيك “هل يدرك جون بولتون أنه اعترف للتو بأن الولايات المتحدة تقوم بانقلابات في جميع أنحاء العالم مثلما يقول فلاديمير بوتين طوال الوقت؟”.

Can we now add ‘Coup Plotter’ to John Bolton’s future onscreen descriptors/biog lines? He seems proud of it. — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) July 12, 2022

وكتبت الأكاديمية سارة سالم “قال سياسيون ومؤرخون هذا الكلام منذ فترة طويلة، ومع ذلك فإن أساتذة العلوم السياسية يعتبرون ذكرك لهذا الأمر من قبيل نظرية المؤامرة إذا أدرجتها في بحثك العلمي”.

أما الناشطة شارلوت داو فعلقت “رائع! أعني أننا جميعا نعرف هذا الأمر، لكن الاعتراف به رائع. هؤلاء هم الأشخاص الذين يديرون أمريكا. إنهم فاسدون لدرجة أنهم يطيحون بحكومات منتخبة ديمقراطيا، وأذكياء لدرجة أنهم يتفاخرون بالأمر”.

First rules of Coup Club is you never talk about coups. John Bolton didn't get the email. — Wajahat Ali (@WajahatAli) July 12, 2022

وكتب الأكاديمي خليل العناني “وما خفي أعظم”، وعلقت الصحفية فاطمة فتوني “هذه هي سياسة الولايات المتحدة: تعيش على زرع الفتن وسرقة ثروات البلاد”.

وغرد الأكاديمي قاسم غريب قائلا “تبقى الأمم أحجارا في لعبة شطرنج الكبار ما لم تملك أسباب القوة. لا ريب أن الانقلابات التي يتحدث عنها جون بولتون مسعاها الوحيد المصالح الأمريكية ولو كلفت شعوب الأرض المآسي وحرمانها من حقوقها في الحرية والتقدم والاستقلال”.