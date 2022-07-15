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جدل عالمي بعد اعتراف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بتخطيطه لانقلابات في العالم (فيديو)

15/7/2022

أدلى جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد الرئيس دونالد ترمب بتصريحات مثيرة للجدل، قال فيها إنه شارك في التخطيط لانقلابات في دول من العالم.

ففي معرض تعليقه على مجريات التحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس، أشار بولتون إلى أن ترمب لم يكن مؤهلا بما يكفي لتنفيذ انقلاب مدبر بعناية، مؤكدًا رأيه بأنه ساهم شخصيا في تدبير انقلابات.

وتفاعلا مع تصريحات بولتون غرد الإعلامي الأمريكي مهدي حسن ساخرا “هل يمكننا الآن إضافة وظيفة (مخطط انقلابات) إلى توصيف جون بولتون عند استضافته؟ يبدو أنه فخور بالأمر”.

وسخرت الصحفية أليكس برس من التصريحات قائلة “عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سيكونون غاضبين من أن بولتون سرق منهم الفضل في التخطيط للانقلابات”.

وتساءل الصحفي الأمريكي ذو الأصل البولندي جاك بوسوبيك “هل يدرك جون بولتون أنه اعترف للتو بأن الولايات المتحدة تقوم بانقلابات في جميع أنحاء العالم مثلما يقول فلاديمير بوتين طوال الوقت؟”.

وكتبت الأكاديمية سارة سالم “قال سياسيون ومؤرخون هذا الكلام منذ فترة طويلة، ومع ذلك فإن أساتذة العلوم السياسية يعتبرون ذكرك لهذا الأمر من قبيل نظرية المؤامرة إذا أدرجتها في بحثك العلمي”.

أما الناشطة شارلوت داو فعلقت “رائع! أعني أننا جميعا نعرف هذا الأمر، لكن الاعتراف به رائع. هؤلاء هم الأشخاص الذين يديرون أمريكا. إنهم فاسدون لدرجة أنهم يطيحون بحكومات منتخبة ديمقراطيا، وأذكياء لدرجة أنهم يتفاخرون بالأمر”.

وكتب الأكاديمي خليل العناني “وما خفي أعظم”، وعلقت الصحفية فاطمة فتوني “هذه هي سياسة الولايات المتحدة: تعيش على زرع الفتن وسرقة ثروات البلاد”.

وغرد الأكاديمي قاسم غريب قائلا “تبقى الأمم أحجارا في لعبة شطرنج الكبار ما لم تملك أسباب القوة. لا ريب أن الانقلابات التي يتحدث عنها جون بولتون مسعاها الوحيد المصالح الأمريكية ولو كلفت شعوب الأرض المآسي وحرمانها من حقوقها في الحرية والتقدم والاستقلال”.

المصدر : الجزيرة مباشر