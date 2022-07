جدل عالمي بعد اعتراف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بتخطيطه لانقلابات في العالم (فيديو)

أدلى جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد الرئيس دونالد ترمب بتصريحات مثيرة للجدل، قال فيها إنه شارك في التخطيط لانقلابات في دول من العالم.

ففي معرض تعليقه على مجريات التحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس، أشار بولتون إلى أن ترمب لم يكن مؤهلا بما يكفي لتنفيذ انقلاب مدبر بعناية، مؤكدًا رأيه بأنه ساهم شخصيا في تدبير انقلابات.

وتفاعلا مع تصريحات بولتون غرد الإعلامي الأمريكي مهدي حسن ساخرا “هل يمكننا الآن إضافة وظيفة (مخطط انقلابات) إلى توصيف جون بولتون عند استضافته؟ يبدو أنه فخور بالأمر”.

Jake Tapper: "One doesn’t have to be brilliant to attempt a coup."

John Bolton: "I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d’etat, not here, but other places, it takes a lot of work." pic.twitter.com/REyqh3KtHi

