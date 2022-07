خلال لقائه بعباس.. بايدن يتعهد بمواصلة جهود السلام ويدعو لكشف ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة (فيديو)

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة الجهود الرامية لدعم حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني “حتى وإن كان حل الدولتين يبدو بعيد المنال”، على حد قوله، داعيا إلى كشف ملابسات اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وأكد بايدن، متحدثا إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم ظهر اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هدف التسوية العادلة للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال “حتى لو لم يكن الوضع مناسبا في هذه اللحظة لاستئناف المفاوضات، لن تتخلى الولايات المتحدة وإدارتي عن محاولة التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأشار إلى أن التزامه بحل الدولتين لم يتغير، موضحا أنه الطريقة المثلى للوصول إلى أمن عادل للفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إن حل الدولتين يشمل وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا.

Brilliant initiative by @btselem (à la @Greenpeace style). Will be @POTUS be brave enough to call a spade a spade? https://t.co/D4iBRQQ1Uu

وقال بايدن إنه يسعى لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين، وأعلن تقديم دعم بقيمة 200 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمواصلة دورها.

وفيما يخص الوضع في القدس قال الرئيس الأمريكي “القدس يجب أن تكون مدينة لجميع من يعيش فيها ووصاية المملكة الأردنية أمر أساسي”. وقال “المسلمون واليهود لديهم روابط عميقة وخاصة في القدس التي يجب أن تكون مدينة للجميع مع الحفاظ على المقدسات”.

She should’ve been there reporting along side her colleagues… #ShireenAbuAkleh #JusticeForShireen https://t.co/oTnR1oul11

ودعا بايدن إلى كشف ملابسات اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة التي قُتلت في مايو/أيار الماضي، عند تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.

وجاءت تصريحات بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طلب منه التصرف بشأن الملف. وقال عباس “يجب محاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة وعدم حدوث ذلك سيؤدي إلى التصعيد وفقدان الأمل”.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالعمل الحيوي الذي قامت به شيرين أبو عاقلة لقناة الجزيرة. وقال “شيرين أبو عاقلة كانت تقوم بمهامها ووفاتها تعتبر فقدانا للفلسطينيين والإعلام”.

وأضاف “سوف نركز على التحقيق لكشف النقاب عن أسباب مقتل شيرين أبو عاقلة”.

Mr President, this is apartheid. Well done @btselem. We at @Amnesty stands with you and support your billboards to draw attention to Israel apartheid, and America's role. https://t.co/E1hh2J7g1k

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) July 14, 2022