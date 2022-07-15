خلال لقائه بعباس.. بايدن يتعهد بمواصلة جهود السلام ويدعو لكشف ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة (فيديو)

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة الجهود الرامية لدعم حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني “حتى وإن كان حل الدولتين يبدو بعيد المنال”، على حد قوله، داعيا إلى كشف ملابسات اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وأكد بايدن، متحدثا إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم ظهر اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هدف التسوية العادلة للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال “حتى لو لم يكن الوضع مناسبا في هذه اللحظة لاستئناف المفاوضات، لن تتخلى الولايات المتحدة وإدارتي عن محاولة التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأشار إلى أن التزامه بحل الدولتين لم يتغير، موضحا أنه الطريقة المثلى للوصول إلى أمن عادل للفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إن حل الدولتين يشمل وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا.

Brilliant initiative by @btselem (à la @Greenpeace style). Will be @POTUS be brave enough to call a spade a spade? https://t.co/D4iBRQQ1Uu — Hélène Michou (@Lost_inAnalysis) July 14, 2022

وقال بايدن إنه يسعى لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين، وأعلن تقديم دعم بقيمة 200 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمواصلة دورها.

وفيما يخص الوضع في القدس قال الرئيس الأمريكي “القدس يجب أن تكون مدينة لجميع من يعيش فيها ووصاية المملكة الأردنية أمر أساسي”. وقال “المسلمون واليهود لديهم روابط عميقة وخاصة في القدس التي يجب أن تكون مدينة للجميع مع الحفاظ على المقدسات”.

شيرين أبو عاقلة

ودعا بايدن إلى كشف ملابسات اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة التي قُتلت في مايو/أيار الماضي، عند تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.

وجاءت تصريحات بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طلب منه التصرف بشأن الملف. وقال عباس “يجب محاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة وعدم حدوث ذلك سيؤدي إلى التصعيد وفقدان الأمل”.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالعمل الحيوي الذي قامت به شيرين أبو عاقلة لقناة الجزيرة. وقال “شيرين أبو عاقلة كانت تقوم بمهامها ووفاتها تعتبر فقدانا للفلسطينيين والإعلام”.

وأضاف “سوف نركز على التحقيق لكشف النقاب عن أسباب مقتل شيرين أبو عاقلة”.

Mr President, this is apartheid. Well done @btselem. We at @Amnesty stands with you and support your billboards to draw attention to Israel apartheid, and America's role. https://t.co/E1hh2J7g1k — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) July 14, 2022

تحذير من تقويض حل الدولتين

من جانبه حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن فرصة حل الدولتين للسلام مع إسرائيل قد تكون متاحة اليوم لكنها لن تبقى طويلا.

وقال عباس إن اللقاء مع الرئيس الأمريكي كان فرصة لبحث تعزيز العلاقات ومراجعة ما يمكن للولايات المتحدة أن تسهم به لتهيئة أجواء السلام العادل.

وشدد عباس على ضرورة أن تنهي إسرائيل احتلالها وقال “عند ذلك فقط سيتم قبولها لتعيش في سلام وأمان مع دول وشعوب المنطقة”.

وطالب عباس بوقف الاستيطان واحترام الوضع التاريخي للقدس، ووقف الأعمال الأحادية من الجانب الإسرائيلي التي تقوض جهود حل الدولتين.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين في بيت لحم بالتزامن مع زيارة بايدن ورددوا شعارات ضد الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وارتدى صحفيون قمصانا تحمل صورة شيرين أثناء تغطيتهم لزيارة بايدن احتجاجا على الموقف الأمريكي من قضية مقتلها.

ونشرت مؤسسة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية لوحات إعلانات ولوحات إلكترونية في كل من بيت لحم ورام الله، كتب عليها “السيد الرئيس. هذا فصل عنصري”.

وكان عشرات الفلسطينيين قد شاركوا في اعتصامات في قطاع غزة والضفة الغربية أمس الخميس ضد زيارة بايدن ومواقفه “المنحازة” لإسرائيل بما في ذلك توقيعه إعلان القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن محاولات الإدارة الأمريكية دمج إسرائيل في المنطقة عبر تحالف مع حكومات عربية “سوف تبوء بالفشل”.