بايدن يصل إلى السعودية المحطة الأخيرة في جولته بالمنطقة (فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية اليوم الجمعة، قادمًا من إسرائيل على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، وهبط في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر، بعد رحلة استمرت ساعتين.

وبايدن أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى دولة عربية لا تقيم علاقات معها.

وكان في استقبال بايدن لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز في جدة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة قبل المشاركة في “جلسة عمل” وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهذه أول زيارة لبايدن إلى السعودية منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021.



ومن المنتظر أن يشارك بايدن في قمة عربية أمريكية غدًا السبت في جدة، يحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، ومصر، والأردن، والعراق.

وفي وقت سابق الجمعة، غادرت الطائرة الرئاسية الأمريكية مباشرة من مطار بن غوريون الدولي، إلى مطار جدة في السعودية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أعلنت صباح الجمعة، فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء وسط ترحيب أمريكي وإسرائيلي.

والأربعاء، بدأ بايدن جولة بالمنطقة استهلها بزيارة إسرائيل، والتقى بعدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية، على أن تختتم بزيارة السعودية وحضور القمة.