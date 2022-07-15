بايدن يقدم دعما ماليا لمستشفى في بيت لحم وفلسطينيون يطالبون بالعدالة لشيرين أبو عاقلة (فيديو)

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، مستشفى المطلع (أوغستا فيكتوريا) الفلسطيني في منطقة جبل الزيتون شرق القدس، في وقت تظاهر فيه فلسطينيون احتجاجا على مواقفه التي قالوا إنها مؤيدة لإسرائيل.

وأعلن بايدن خلال زيارته تقديم مساعدة لشبكة مستشفيات القدس بقيمة 100 مليون دولار.





وأكد بايدن مواصلة العمل مع القيادة الفلسطينية والشركاء الدوليين لضمان أن تستمر المستشفيات الفلسطينية في عملها.

احتجاجات فلسطينية

وتظاهر عشرات الفلسطينيين في محيط المستشفى احتجاجا على زيارة بايدن ومواقفه التي وصفوها بأنها مؤيدة لإسرائيل.

وردد المتظاهرون شعارات ضد الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الزميلة شيرين أبو عاقلة، احتجاجا على الموقف الأمريكي إزاء قضية اغتيالها أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين في مايو/ أيار الماضي.

كما نظمت مؤسسات المجتمع المدني في بيت لحم وقفة احتجاجية حمل المحتجون خلالها الأعلام الفلسطينية، وصور شيرين أبو عاقلة، ولافتات تطالب بعدم الانحياز لإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد أمس الخميس بالتزام بلاده بتفوق إسرائيل العسكري النوعي، وبتوسيع علاقاتها مع دول المنطقة، وذلك عقب توقيعه “إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة”.