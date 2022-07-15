أردوغان: تاريخ تركيا أصبح يُصنف مرحلتين ما قبل محاولة الانقلاب وما بعدها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تاريخ تركيا أصبح يُصنف على مرحلتين من حيث الديمقراطية والإرادة الوطنية هما: ما قبل يوم 15 يوليو/تموز وما بعده، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأضاف في رسالة نشرها الجمعة، أن أهمية هذا اليوم “تتجلى في كونه رمزا لأول مقاومة مجيدة خاضها شعبنا ضد الانقلابات التي تعرض لها عبر التاريخ”، مشيرا إلى أن بلاده “وجهت الرد المناسب لخونة تنظيم غولن وأسيادهم من خلال التقدم نحو الأمام وليس الانسحاب والتراجع”.

ودعا أردوغان المواطنين إلى التجمع في ساحة “سراج خانة” في إسطنبول، وغرد قائلا “لنتجمع لإحياء ذكرى 15 يوليو عندما حولنا محاولة الانقلاب إلى ملحمة كبيرة ودمرنا الأيدي الشريرة التي وصلت إلى وطننا. أدعو جميع المواطنين إلى لقائنا حيث سنحيي ذكرى شهدائنا وكفاحنا المجيد”.

Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/RaA5jgCqwA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2022

ونشرت وكالة الأناضول رسوما بيانية لمعلومات عن ليلة الانقلاب، تظهر استخدام القوات الانقلابية 9 آلاف عسكري و246 عربة مدرعة من بينها 74 دبابة و35 طائرة حربية و37 مروحية.

وبلغ عدد من فقدوا حياتهم خلال التصدي للمحاولة الانقلابية 251 من بينهم مواطنون مدنيون وآخرون منتسبون للشرطة والجيش، بحسب إحصائيات الأناضول.

#تركيا.. 6 أعوام على المقاومة التاريخية أظهر الشعب التركي العزيز ليلة 15 يوليو/ تموز 2016 مقاومة عز نظيرها في التاريخ ليحمي استقلال ومستقبل البلاد من خيانة تنظيم "غولن" الإرهابي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 15, 2022

ونشر وزير الخارجية مولود تشاووش أغلو مقطعًا لبعض مشاهد المواجهة الشعبية للمحاولة الانقلابية على صفحته في تويتر معلقًا “ملحمة الأمة 15 تموز،‏ تركيا لا يمكن تجاوزها! الرحمة لشهدائنا وامتنانا لقدامى المحاربين الأبطال”.

Milletin destanı #15Temmuz!

Türkiye Geçilmez! 🇹🇷 Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize minnetle… pic.twitter.com/I6gbldULYt — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 15, 2022

بدوره غرد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قائلا “ما فعلناه في جناق قلعة فعلناه على جسر الشهداء. ستحمي أمتنا وطنها وعلمها وحريتها وإرادتها في المستقبل، كما فعلت قبل مئة عام في تاريخها منذ آلاف السنين، وستحمي ديمقراطيتها”.

Çanakkale’de ne yaptıysak, Şehitler Köprüsü’nde onu yaptık…



Milletimiz, yüz yıl önce olduğu gibi binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını, özgürlüğünü ve iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır ⬇️#15Temmuz🇹🇷https://t.co/ZPrIb7ZKzN pic.twitter.com/wA0r3Ma3w5 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 15, 2022

وغرد مساعد وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران “لن تنطفئ شعلة الديمقراطية التي أضاءت تلك الليلة المظلمة. الرحمة لشهدائنا وامتناننا لقدامى المحاربين”.

O karanlık geceyi aydınlatan demokrasi meşalesi hiç sönmeyecek. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla…🇹🇷#15Temmuz#HakimiyetMilletindir pic.twitter.com/IEd9vaY3Sy — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) July 15, 2022

وكتب السفير التركي في الخرطوم عرفان نظير أوغلو “في ذلك اليوم لن ننسى قط إخواننا السودانيين الأوفياء الذين قاموا بالدعاء من أجل تركيا وشعبها وتظاهروا في شوارع الخرطوم مساندين وداعمين لنا. نحن ممتنون لدعمكم”.

اليوم هو 15 يوليو ، الذكرى السادسة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة غولن الإرهابية. في ذلك اليوم لن ننسى قط إخواننا السودانيين الاوفياء الذين قاموا بالدعاء من اجل تركيا وشعبها وتظاهروا في شوارع الخرطوم مساندين وداعمين لنا. نحن ممتنون لدعمكم.#VictoryofDemocracy pic.twitter.com/cTYs1OxP8d — 🇹🇷İrfan Neziroğlu🇹🇷 (@ineziroglu) July 15, 2022

وتشهد المدن التركية وعلى رأسها العاصمة أنقرة وإسطنبول احتفالات وفعاليات في ذكرى إفشال محاولة الانقلاب. وقد وضع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، إكليلًا من الزهور على نصب ضحايا محاولة الانقلاب قرب المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية.