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أردوغان: تاريخ تركيا أصبح يُصنف مرحلتين ما قبل محاولة الانقلاب وما بعدها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)
15/7/2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تاريخ تركيا أصبح يُصنف على مرحلتين من حيث الديمقراطية والإرادة الوطنية هما: ما قبل يوم 15 يوليو/تموز وما بعده، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأضاف في رسالة نشرها الجمعة، أن أهمية هذا اليوم “تتجلى في كونه رمزا لأول مقاومة مجيدة خاضها شعبنا ضد الانقلابات التي تعرض لها عبر التاريخ”، مشيرا إلى أن بلاده “وجهت الرد المناسب لخونة تنظيم غولن وأسيادهم من خلال التقدم نحو الأمام وليس الانسحاب والتراجع”.

ودعا أردوغان المواطنين إلى التجمع في ساحة “سراج خانة” في إسطنبول، وغرد قائلا “لنتجمع لإحياء ذكرى 15 يوليو عندما حولنا محاولة الانقلاب إلى ملحمة كبيرة ودمرنا الأيدي الشريرة التي وصلت إلى وطننا. أدعو جميع المواطنين إلى لقائنا حيث سنحيي ذكرى شهدائنا وكفاحنا المجيد”.

ونشرت وكالة الأناضول رسوما بيانية لمعلومات عن ليلة الانقلاب، تظهر استخدام القوات الانقلابية 9 آلاف عسكري و246 عربة مدرعة من بينها 74 دبابة و35 طائرة حربية و37 مروحية.

وبلغ عدد من فقدوا حياتهم خلال التصدي للمحاولة الانقلابية 251 من بينهم مواطنون مدنيون وآخرون منتسبون للشرطة والجيش، بحسب إحصائيات الأناضول.

ونشر وزير الخارجية مولود تشاووش أغلو مقطعًا لبعض مشاهد المواجهة الشعبية للمحاولة الانقلابية على صفحته في تويتر معلقًا “ملحمة الأمة 15 تموز،‏ تركيا لا يمكن تجاوزها! الرحمة لشهدائنا وامتنانا لقدامى المحاربين الأبطال”.

بدوره غرد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قائلا “ما فعلناه في جناق قلعة فعلناه على جسر الشهداء. ستحمي أمتنا وطنها وعلمها وحريتها وإرادتها في المستقبل، كما فعلت قبل مئة عام في تاريخها منذ آلاف السنين، وستحمي ديمقراطيتها”.

وغرد مساعد وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران “لن تنطفئ شعلة الديمقراطية التي أضاءت تلك الليلة المظلمة. الرحمة لشهدائنا وامتناننا لقدامى المحاربين”.

وكتب السفير التركي في الخرطوم عرفان نظير أوغلو “في ذلك اليوم لن ننسى قط إخواننا السودانيين الأوفياء الذين قاموا بالدعاء من أجل تركيا وشعبها وتظاهروا في شوارع الخرطوم مساندين وداعمين لنا. نحن ممتنون لدعمكم”.

وتشهد المدن التركية وعلى رأسها العاصمة أنقرة وإسطنبول احتفالات وفعاليات في ذكرى إفشال محاولة الانقلاب. وقد وضع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، إكليلًا من الزهور على نصب ضحايا محاولة الانقلاب قرب المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر