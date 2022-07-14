نصرالله يحذر من نشوب حرب في حال مُنع لبنان من استخراج الغاز (فيديو)

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، الأربعاء، من نشوب حرب في حالة مٌنع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه الإقليمية الواقعة على الحدود مع إسرائيل.

وقال نصر الله في خطاب بمناسبة ذكرى حرب يوليو/تموز 2006 “لن يتمكن أحد بالعمل في حقول النفط والغاز البحرية إذا مُنع لبنان من حقوقه في الاستخراج من مناطق قبالة سواحله”.

وأضاف “إن لم تعطونا حقوقنا والسماح للشركات بالعمل، فنحن ذاهبين لقلب الطاولة في المنطقة”.

وشدد على أن موقف لبنان يجب أن يكون “صلبا وشجاعا” واصفا الوضع الحالي بأنه “فرصة ذهبية” لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي يعصف به منذ نحو ثلاث سنوات.

واعتبر نصر الله خلال حديثه أن “التهديد بالحرب بل حتى الذهاب إليها أشرف بكثير من التفريط في حقوق لبنان والاستمرار في مسار الانهيار الذي يفاقم معاناة الشعب”.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين “يضغط لمصلحة إسرائيل” مؤكدا أن حاجة أمريكا للنفط والغاز ومسيرات المقاومة اللبنانية وصواريخها الدقيقة “هي ما دفعته للتدخل في ملف ترسيم الحدود البحرية”.

وأوضح أن الحرب “لديها أفق في حال تم إتخاذ قرار بالذهاب إليها” مضيفا أنه “من الممكن أن يخضع العدو قبل الحرب أو في أولها، ومن الممكن من نصفها أو آخرها، وتفرض شروطك وتأتي بمئات مليارات الدولارات وتنقذ بلدك”.





قدرات المقاومة

وتناول نصر الله خلال كلمته المسيرات الثلاث التي أرسلها حزب الله فوق المنطقة المتنازع عليها قائلا “رسالة المسيرات هي بداية متواضعة عما يمكن أن نذهب إليه إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية”.

وأردف “إذا منع لبنان من الاستفادة من حقه الطبيعي من الغاز والنفط لن يستطيع أحد أن يستخرج غازاً ونفطًا، ولن يستطيع أحد أن يبيع غازاً ونفطاً وأياً تكن العواقب”.

يذكر أن المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في مايو/آيار توقفت جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعة، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

ودعت لبنان الوسيط الأمريكي لاستئناف المفاوضات وقدمت عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى حقل كاريش (يبعد 100 كيلومترا من السواحل الإسرائيلية).

بيد أنه لم تظهر أي نتيجة للوساطة وإمكانية استئناف المفاوضات.