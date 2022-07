نشطاء يحيون ذكرى مجزرة منسية بحق جزائريين قُتلوا برصاص الشرطة الفرنسية

أحيا ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ذكرى الجزائريين الذين قتلوا في باريس برصاص الشرطة الفرنسية يوم 14 يوليو/تموز 1953 بعد مسيرة عمالية.

وقبل 69 عامًا خرج جزائريون وناشطون عماليون في مسيرة رافضة للاستعمار الفرنسي للجزائر، ورفعوا أصواتهم عاليًا من قلب العاصمة باريس منادين بالاستقلال ومنددين بانتهاكات “قوات الاحتلال” في الجزائر.

وطالبت الشرطة الفرنسية آنذاك المحتجين بإزالة صورة زعيم الحركة الوطنية مصالي الحاج الذي كان منفيًا بقرار من السلطات، وعندما رفض المشاركون في المسيرة، بدأ القمع وإطلاق الرصاص.

وانتهى الأمر بمجزرة خلّفت 7 قتلى من بينهم 6 جزائريين إضافة إلى قيادي نقابي فرنسي ينتمي للكونفدرالية العامة الفرنسية للعمال، فيما أصيب حوالي 40 شخصًا بجروح.

ونظمت جمعية “أس أو أس عنصرية” وقفة رمزية أمام النصب التذكاري المخلد لضحايا الحادثة بحضور مؤرخين وناشطين.

Aujd, nous rendons hommage aux victimes du 14 juillet 1953.

Il y a 69 ans, à la fin du défilé populaire traditionnel de Paris célébrant la révolution française, la police charge et tire sur le cortège de manifestants algériens.

Bilan : 7 morts et plus de 50 blessés

Souvenons-nous pic.twitter.com/gFFxiLkXrp — SOS Racisme – #NonAuRacisme (@SOS_Racisme) July 13, 2022

وغرّد الصحفي والناشط كامل دانيل بمناسبة ذكرى الحادثة مطالبًا السلطات الفرنسية بتحمّل مسؤولية أخطائها، وإعادة الحق والعدالة لعائلات الضحايا.

Il y a 69 ans jour pour jour, le 14 juillet 1953, un an avant le début de la guerre d’Algérie la police parisienne assassine froidement six travailleurs algériens et un syndicaliste français, place de la Nation, alors que résonnent le slogan : « Nous voulons l’indépendance ». pic.twitter.com/Sv33ItBxxZ — Kamel Danil OUZERI (@KamelDanil) July 13, 2022

🇩🇿 MÉMOIRE – Le #14Juillet 1953, un important cortège de travailleurs #Algériens s’était formé, scandant “Non au #colonialisme !”. Place de la Nation, les forces de l’ordre ont chargé, il y aura 7 morts, dont 6 jeunes ouvriers Algériens et 44 blessés dont 40 par balles. pic.twitter.com/SuWGgqg7hC — Tajmaât (@Tajmaat_Service) July 14, 2022

ووثق المخرج دانيال كوبفرستين الحادثة بفيلمه الوثائقي “رصاصات 14 يوليو” الذي تضمن شهادات ممن عايشوا المسيرة والقمع الفرنسي.

Ce soir le film de Daniel Kupferstein, Les balles du 14 juillet 1953, sera projeté en plein air à Nanterre: à 22H.

On pourra lire aussi le billet de Gilles Manceron

🙏@campvolant

https://t.co/8ihPhjXh01 pic.twitter.com/Uykejbwvzg — Ludivine Bantigny (@Ludivine_Bantig) July 14, 2022

وأجمع ناشطون عبر منصات التواصل أن الحادثة ما زالت مجهولة للرأي العام رغم فظاعتها، ومرور أكثر من 69 سنة عليها.

Commémoration du massacre du 14 juillet 1953. 6 ouvriers algériens et un militant CGT assassinés par balles par l'Etat Français. La république est tachée de leur sang. Il est temps que l'Etat reconnaisse sa responsabilité pour avancer dans le travail de réparation. #14juillet53 pic.twitter.com/AiVBeMZW14 — Arié Alimi (@AA_Avocats) July 13, 2022

Le 14 juillet (1953), c'est aussi le carnage à Paris, ou sept personnes (6 algériens et un français) ont été tuées et une centaine de manifestants ont été blessés dont plus de 40 par balles. Ils manifestaient en l’honneur de la Révolution Française. Un petit mot ? @GDarmanin — via dolorosa 💭 (@absconz) July 14, 2022

وبعد مرور أكثر من 6 عقود على انسحاب الجيوش الفرنسية، لم تصل بعد العلاقات بين باريس والجزائر إلى طبيعتها، على الرغم من سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تهدئة الذاكرة بسلسلة من المبادرات الرمزية التي لم تصل إلى حد تقديم “اعتذار”.

وانتزعت الجزائر الاستقلال بعد سنوات من حرب دامية خلّفت مئات الآلاف من القتلى، مما جعلها المستعمرة الفرنسية السابقة الوحيدة بأفريقيا في سنوات 1960 التي تحرّرت بالسلاح من باريس.