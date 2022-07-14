مستشارة سابقة بوزارة العدل الأمريكية: إدارة بايدن تعرضت لنقد لاذع بسبب موقفها من اغتيال شيرين أبو عاقلة (فيديو)

قالت سارة فلاوندرز مستشارة وزير العدل الأمريكي الأسبق إن موقف الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن من اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة عرضها للنقد اللاذع، وكشف عن عدم احترامها للمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وخاصة الصحفيين.

وأضافت سارة فلاوندرز خلال مشاركتها في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن عدم تعبير الإدارة الأمريكية عن شجبها أو تنديدها بهذه الجريمة عرضها لسخط عارم في الداخل وشجع آخرين في الخارج على ارتكاب جرائم ضد الصحفيين دون الخوف من المتابعة القانونية وتطبيق العدالة.

وأكدت فلاوندرز أن زيارة بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، جاءت لدعم الموقف الإسرائيلي في جميع القضايا والملفات وتعزيز العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت “من الواجب علينا أن ندعم مطالب أسرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وندعم مطالبها بتحقيق العدالة لشيرين من خلال إعادة تحقيق الإدارة الأمريكية حتى يتم كشف الملابسات الحقيقية للاغتيال”.

وأضافت أن الضغط هو الأداة الفعالة لتغير الموقف الأمريكي في مثل هذه القضايا العادلة.

وقالت سارة فلاوندرز إنه على المجتمع الدولي أن يعي جيدًا بأن “استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على عدم احترام الاتفاقات الدولية، وأنه ليس هناك من إمكانية لتحقيق العدالة لشيرين في هذا الظرف السياسي المضطرب إلا من خلال الضغط الدولي”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 4 من يوليو/تموز الجاري نتائج تحقيق أجرته، حول مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، حيث جاء فيه أنه “لا يستطيع تحديد الجهة التي أطلقت الرصاصة التي تسببت في مقتلها”.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته في حينه “قرر خبراء المقذوفات أن الرصاصة التي تسببت بمقتلها أُصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة”.