شاهد: لبنانية ترصد حوتًا أحدب شمال بيروت

رصدت مواطنة لبنانية مرور حوت أحدب في المياه الإقليمية خلال ممارستها هواية الصيد في منطقة جونية شمال العاصمة بيروت.

ووثقت اللبنانية رانيا أبي نادر عبر مقطع مصور الحوت الأحدب بلونه الأسود اللامع، إذ ظهر على بعد أميال من القارب الذي كانت تستقلّه.

اليوم صادفنا حوت في المياه الاقليمية اللبنانية خلال رحلة صيد ! #لبنان pic.twitter.com/9ZUnpwSUh0 — رانيا ابي نادر (@Rania_bn) July 12, 2022

ونشرت رانيا المقطع المصور على تويتر، وعلقت “اليوم صادفنا حوتًا في المياه الإقليمية اللبنانية خلال رحلة صيد!”.

ويظهر خلال المقطع المصور الحوت الأحدب بالقرب من القارب حيث قام بدفع نفسه فوق الماء ورش المياه في الهواء ثم غاص من جديد، في حركات ممتعة.

ويذكر أن الحوت الأحدب مر بالشواطئ اللبنانية خلال العام الماضي، حيث تمكن الصيادون من رصده بالقرب من شاطئ البترون في محافظة الشمال.

ويعد الحوت الأحدب من الثدييات التي تعيش في المحيطات كافة حول العالم، ويمكنه أن يهاجر منفردًا أو في مجموعات، حيث يقطع مسافات طويلة من مناطق التغذية الصيفية قرب القطبين إلى مياه التكاثر الشتوية الأكثر دفئًا بالقرب من خط الاستواء.

ويتراوح طول الحوت الأحدب بين 48 إلى 62.5 قدمًا، ويصل وزنه إلى 40 طن أو أكثر في كثير من الأحيان، ويشتهر بزعانف صدرية عملاقة يمكن أن يصل طولها إلى 16 قدمًا.