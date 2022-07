“القنطور”.. النسخة الأسرع انتشارا من متحور أوميكرون تثير قلق العالم من جديد

تسبب متحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا بقلق كبير في عدد من الدول الأوربية لا سيما بريطانيا بعد أن شهد انتشارًا واسعًا في الهند خلال وقت قصير.

وأطلق علماء الفيروسات على المتحور الجديد اسم (القنطور – بي آيه 2.75) بعد اكتشافه لأول مرة في الهند في أوائل شهر مايو/أيار الماضي، وارتفاع حالات الإصابة به بشكل حاد في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

ويعتقد العلماء أن (القنطور) أسرع انتشارًا من المتحور الفرعي (بي آيه 5) الناجم عن المتحور أوميكرون شديد العدوى والذي سيطر على الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع، وحذر العلماء من أنه قد يتسبب بثاني أكبر موجة لفيروس كورونا فيها.

وسجلت حوالي 10 دول أخرى إصابات بمتحور القنطور من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب متحور (القنطور) عن كثب، على الرغم من أن كبير علمائها الدكتورة سوميا سواميناثان، أكدت أنه “لا توجد عينات كافية حتى الآن لتقييم مدى خطورته”، وفق صحيفة (الغارديان) البريطانية.

وتعمل متغيرات أوميكرون الفرعية على زيادة حالات الإصابة بحوالي 25٪ وفقًا لما أعلنته المنظمة الأممية.

بدوره، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يضع مزيدًا من الضغط على النظم الصحية والعاملين الصحيين.

Statement on the 12th meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee on #COVID19. The pandemic continues to be a Public Health Emergency of International Concern.

More:

📌 https://t.co/P7oRAMAhhg pic.twitter.com/VAKoL2LOQt

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 12, 2022