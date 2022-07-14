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“القنطور”.. النسخة الأسرع انتشارا من متحور أوميكرون تثير قلق العالم من جديد

قلق كبير في عدد من الدول الأوربية لا سيما بريطانيا بسبب المتحور الجديد (رويترز)
14/7/2022

تسبب متحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا بقلق كبير في عدد من الدول الأوربية لا سيما بريطانيا بعد أن شهد انتشارًا واسعًا في الهند خلال وقت قصير.

وأطلق علماء الفيروسات على المتحور الجديد اسم (القنطور – بي آيه 2.75) بعد اكتشافه لأول مرة في الهند في أوائل شهر مايو/أيار الماضي، وارتفاع حالات الإصابة به بشكل حاد في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

ويعتقد العلماء أن (القنطور) أسرع انتشارًا من المتحور الفرعي (بي آيه 5) الناجم عن المتحور أوميكرون شديد العدوى والذي سيطر على الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع، وحذر العلماء من أنه قد يتسبب بثاني أكبر موجة لفيروس كورونا فيها.

وسجلت حوالي 10 دول أخرى إصابات بمتحور القنطور من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب متحور (القنطور) عن كثب، على الرغم من أن كبير علمائها الدكتورة سوميا سواميناثان، أكدت أنه “لا توجد عينات كافية حتى الآن لتقييم مدى خطورته”، وفق صحيفة (الغارديان) البريطانية.

وتعمل متغيرات أوميكرون الفرعية على زيادة حالات الإصابة بحوالي 25٪ وفقًا لما أعلنته المنظمة الأممية.

بدوره، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يضع مزيدًا من الضغط على النظم الصحية والعاملين الصحيين.

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي الذي عُقد في جنيف، أمس الثلاثاء، “لا تزال المتغيّرات الفرعية من أوميكرون، مثل (بي آيه 4) و(بي آيه 5) تؤدي إلى موجات من الحالات ودخول المستشفيات والوفاة في جميع أنحاء العالم”.

ودعا أدهانوم الحكومات إلى الترويج للتدابير الاحترازية المجرّبة والمختبرة مثل ارتداء الأقنعة وتحسين التهوية وبروتوكولات الاختبار والتأكيد على ضرورة تلقي اللقاحات والجرعات المعززة.

وفي الوقت نفسه، قالت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي وسط ارتفاع حالات الإصابة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية