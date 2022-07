مراسلة تلفزيونية تصفع صبيا على الهواء (فيديو)

أقدمت مراسلة باكستانية على صفع صبي كان يقف إلى جانبها بشكل مفاجئ، خلال تغطية إعلامية كانت تجريها بعدما مد يده أمام الكاميرا ما أعاقها عن عملها، وسط حالة من الذهول انتابت المحيطين بها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يُظهر المراسلة الباكستانيّة مايرا هاشمي، وهي تقدم تغطيتها الإعلامية بالزي التقليدي وسط مجموعة من الأشخاص المحيطين بها، لكنها فجأة تصفع صبيًا مدّ يده أمام الكاميرا.

وبررت مايرا تصرفها قائلة “أرفض بشدة أي عمل يتعارض مع واجبي” مؤكدة أنها حاولت التحدث مع الصبي بلطف، لكن دون جدوى ما دفعها للتعامل معه بهذا الشكل.

وتابعت “هذا الصبي كان يضايق الأسرة أثناء المقابلة، حاولت في البداية أن أخبره بلطف أن سلوكه لم يكن جيدًا، لكنه لجأ إلى إزعاج الأسرة أكثر، لذلك قمت بهذا التصرّف”.

وحصد المقطع المصور مئات الآلاف من المشاهدات منذ نشره، الاثنين الماضي، وسط تباين واسع في ردود الأفعال حول رد فعل المراسلة الباكستانية.

وعبّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتصرف المراسلة الباكستانية بشدة، مشيرين إلى أن المراسل تقابله العديد من المواقف الصعبة خلال التغطية في الشارع وعليه التعامل معها بحكمة.

وغرد حساب لمتابعة تُدعى كرارة كراشي “يتعرّض المراسل للكثير من المضايقات، ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل”.

بدوره حاول الصحفي رياض سهيل توضيح طبيعة عمل المراسلين “يحدث هذا الأمر في كثير من الأحيان مع المراسلات”.

this happened often with female reporters https://t.co/5lR9jdPg5V

— Riaz Sohail , ریاض سہیل रियाज़ सुहैल (@RiazSangi) July 13, 2022