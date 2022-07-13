رئيس مجلس العموم البريطاني يطرد نائبين خلال آخر جلسة مساءلة لجونسون (فيديو)

طرد رئيس مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، نائبين إسكتلنديين مؤيدين للاستقلال خلال جلسة مساءلة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب مخالفتهما للنظام، وطلبهما عقد استفتاء على استقلال إسكتلندا.

وصاح رئيس المجلس سير ليندسي هويل في انفعال شديد “نقطة نظام. نيل هانفي وكيني ماكاسكيل يمكنكما أن تغادرا القاعة الآن. أرجو من مسؤولي المراسم اصطحاب السيدين خارج القاعة. عليكما الخروج من القاعة الآن”، وسط هرج كبير من الحاضرين.

وكان ماكاسكيل يحاول إثارة نقطة نظام، ويبدو أنه قال “نحن بحاجة إلى استفتاء”، قبل أن يشوش عليه أصوات نواب آخرين، ثم رفض الجلوس واستمر في الكلام، مما دفع السير ليندسي إلى هذا التصرف.

ووقف ماكاسكيل مرة أخرى ثم وقف هانفي وبدءا في التحدث، لكن لم يكن من الممكن سماعهما بسبب صياح نواب حزب المحافظين، ثم قام السير ليندسي بتسمية النائبين، مما يعني أنهما تم تعليق عملهما في المجلس.

“سأذهب ورأسي مرفوعًا”

وفي حديثه في اجتماع المساءلة الأخيرة، أخبر بوريس جونسون أعضاء البرلمان أنه سيترك وظيفته رئيسًا للوزراء و”رأسه مرفوع”.

وأضاف في وقت لاحق “صحيح تمامًا أنني لن أغادر في الوقت الذي أختاره، هذا صحيح تمامًا، لكنني فخور بالعمل الجماعي الرائع الذي شارك في جميع هذه المشروعات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنا فخور أيضًا بنموذج القيادة التي قدمته”.