وثائق مسربة تكشف تورّط ماكرون في دخول “أوبر” السوق الفرنسية بطرق غير قانونية (فيديو)

تصدّر اسم شركة الخدمات (أوبر) قائمة الأعلى تداولًا على تويتر في فرنسا إثر تحقيق نشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية بعنوان “ملفات أوبر” كشف عن خرق الشركة للقانون واستغلالها العنف ضد السائقين.

وسلط التقرير الضوء على صفقة سرية للشركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016 تهدف لتعزيز موقع أوبر في فرنسا من خلال تعديل قوانين البلاد لما يوافق مصلحة الشركة.

وكشفت التقارير الصحفية جزءًا من التحقيق الذي نبش في ماضي أوبر وشاركت فيه 42 مؤسسة إعلامية وبسببه طالب نواب فرنسيون معارضون بإجراء تحقيق في القضية منددين بما جاء في التقارير على اعتبار أنه “سرقة للبلاد”.

وأكد قصر الإليزيه أن اتصال ماكرون مع كثير من الشركات كان للمشاركة في التحول العميق في قطاع الخدمات وهو أمر طبيعي بصفته وزيرًا للاقتصاد وقتها، فيما أكدت شركة أوبر أن الاجتماعات مع ماكرون كانت تندرج ضمن مسؤوليته بصفته وزيرا للاقتصاد الفرنسي حينها.

وسرعان ما تفاعل الناشطون الفرنسيون بشكل كبير مع ما كشفت عنه (الغارديان) حيث غردت السياسية الفرنسية ليلى شيبي “الوزير المكلف للشؤون الرقمية (جون نويل بارو) والمعيّن من قبل ماكرون ليس سوى شقيق مديرة الاتصالات في أوبر فرنسا. يجب وبسرعة تشكيل لجنة تحقيق لتسليط الضوء على هذا التواطؤ من كل الأصعدة”.

وكتبت الصحفية آن فيتز “لا توجد اكتشافات حقيقية في ملفات أوبر، ففساد شركات المواصلات معروف بالفعل، ولكن مشكلتها اليوم هي الحفاظ على جودة الخدمة”.

ودوّن رائد الأعمال غويلام بينيش “لا يمكننا انتقاد وزير لمساعدته في دخول شركة أمريكية إلى فرنسا، الأساليب المستخدمة لذلك يمكن انتقادها ولكن ليس الجوهر، فبدون أوبر لما ابتكرنا تطبيقات جديدة لسيارات الأجرة”.

وتجاوزت أصداء هذه التقريرالحدود الفرنسية حيث كتب أستاذ القانون في الاتحاد الأوربي ألبرتو أليمانو “هل تتساءل أيضا عما كان سيحدث لو تم الكشف عن ملف أوبر قبل الانتخابات الفرنسية الأخيرة؟ إنها مسألة توقيت”.

Macron ordered to resign after leaked emails show he signed a "secret deal" to advance a U.S. company in France—Uber, 2014-16.

Les Patriotes leader Florian Philippot said: "Macron must resign! He betrays France, its companies, the State, justice, the people! Out!" pic.twitter.com/4qw6drrdLA

— Jai Poretsi (@poretsi) July 11, 2022