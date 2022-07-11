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مسؤول أمريكي يعتذر عن تصريحات عنصرية ضد المجتمع الصومالي المسلم في مينيسوتا (فيديو)

مايكل رينفيل عضو مجلس مدينة مينيابوليس يعتذر عن تصريحات مسيئة للمجتمع الصومالي المسلم (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/7/2022-|آخر تحديث: 11/7/202207:26 PM (مكة المكرمة)

بعد ضغط كبير وانتقادات شديدة اللهجة، أجبر السياسي الأمريكي مايكل رينفيل عضو مجلس مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية على الاعتذار لناخبيه عقب إدلائه بتصريحات مسيئة للمجتمع الصومالي المسلم بالمدينة.

وكان رينفيل يعقد لقاءً مجتمعيا عن السلامة العامة بعد حادثة إطلاق النيران في مدينة شيكاغو يوم 4 يوليو/ تموز الماضي.

وخلال الحديث قال “اليوم سوف أذهب للمسجد في شمالي شرق المدينة، وأتحدث للكبار من المجتمع الصومالي هناك وأخبرهم أنه لن يسمح لأطفالهم وأبنائهم بممارسة مثل هذا السلوك مجددًا”، في إشارة لإرتكابهم الشغب والأعمال الإجرامية.

وبعد حالة الغضب التي طالته وموجات الانتقاد؛ أرسل مايكل رينفيل اعتذارًا أول أمس عبر البريد الإلكتروني لناخبيه في المدينة جاء فيه “أريد أن أتحدث عن تعليق أدليت به في وقت سابق اليوم وأعتذر”.

وأضاف رينفيل “كنت أحاول أن أنقل أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم لشبابنا، لكن الحقيقة هي أن ما قلته والطريقة التي قلتها لم تكن مناسبة؛ ولقد خصصت الشباب الصومالي بشكل خاطئ. لذلك فإنني أدرك وأقر الأذى والغضب الذي تسببت فيه تصريحاتي، وبناءً عليه، أنا أعتذر عن ذلك”.

واعترض مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) على تصريحات رينفيل ووصفها بالـ”الإسلاموفوبيا”، وأنها تعادي المجتمع الأمريكي صاحب البشرة السمراء.

BREAKING: CAIR-MN Calls on Minneapolis City Council Member to Apologize for Islamophobic, Anti-Black Comments

كما أصدر كل من جمال عمران وجيرمايا أليسون وعائشة توشغاتي، وهم أعضاء في مجلس مدينة مينيابوليس، بيان يستهجنون فيها تصريحات زميلهم ووصفوها بأنها “خطيرة وتزيد العنصرية والتمييز ضد المجتمع الصومالي والمسلم في المدينة”.

ووجه الأعضاء مطلبين لمايكل رينفيل هي:

  • أن يخرج في العلن ويعلن اعتذاره وتراجعه عن مثل هذه التصريحات.
  • أن ينظم لقاءً مجتمعيا آخر يدعو فيه كل أبناء المجتمع للمجئ والحديث عن كيف أثرت عليهم هذه التصريحات المشينة.

 

من جانبه أدان حزب الفلاحين الديمقراطيين في مينيسوتا في بيان رسمي تعليقات رينفيل “ضد مجتمعنا المسلم”. مضيفا “لا مكان للعنصرية في مينيابوليس. نحن نتضامن مع جيراننا المسلمين في جميع أنحاء مينيابوليس وفي المناصب المنتخبة على جميع المستويات”.

يذكر ان مدينة مينيابوليس شهدت إطلاق النار في حديقة بوم آيلاند بارك حيث تجمع أكثر من ألف شخص لمشاهدة الألعاب النارية، بالإضافة إلى حشود كبيرة تجمعت على جسر ستون آرتش وأجزاء من وسط مدينة.

يذكر أن الكونغرس صوت السنة الماضية لصالح مشروع قرار يخص إنشاء مكتب خاص بالخارجية الأمريكية لمكافحة الإسلاموفوبيا حول العالم تقدمت به النائبة الأمريكية المسلمة من أصول صومالية إلهان عمر.

ومع ذلك فإن الإحصائيات تؤكد أن أكثر من ثلثي المسلمين الأمريكيين عانوا من الإسلاموفوبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي