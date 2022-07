مسؤول أمريكي يعتذر عن تصريحات عنصرية ضد المجتمع الصومالي المسلم في مينيسوتا (فيديو)

بعد ضغط كبير وانتقادات شديدة اللهجة، أجبر السياسي الأمريكي مايكل رينفيل عضو مجلس مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية على الاعتذار لناخبيه عقب إدلائه بتصريحات مسيئة للمجتمع الصومالي المسلم بالمدينة.

وكان رينفيل يعقد لقاءً مجتمعيا عن السلامة العامة بعد حادثة إطلاق النيران في مدينة شيكاغو يوم 4 يوليو/ تموز الماضي.

وخلال الحديث قال “اليوم سوف أذهب للمسجد في شمالي شرق المدينة، وأتحدث للكبار من المجتمع الصومالي هناك وأخبرهم أنه لن يسمح لأطفالهم وأبنائهم بممارسة مثل هذا السلوك مجددًا”، في إشارة لإرتكابهم الشغب والأعمال الإجرامية.

Video: After a request from @CAIRMN and others, Minneapolis City Council Member Rainville apologizes for Islamophobic commentshttps://t.co/1iYb82ISmy pic.twitter.com/fTxzyPSEJ1 — CAIR National (@CAIRNational) July 9, 2022

وبعد حالة الغضب التي طالته وموجات الانتقاد؛ أرسل مايكل رينفيل اعتذارًا أول أمس عبر البريد الإلكتروني لناخبيه في المدينة جاء فيه “أريد أن أتحدث عن تعليق أدليت به في وقت سابق اليوم وأعتذر”.

وأضاف رينفيل “كنت أحاول أن أنقل أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم لشبابنا، لكن الحقيقة هي أن ما قلته والطريقة التي قلتها لم تكن مناسبة؛ ولقد خصصت الشباب الصومالي بشكل خاطئ. لذلك فإنني أدرك وأقر الأذى والغضب الذي تسببت فيه تصريحاتي، وبناءً عليه، أنا أعتذر عن ذلك”.

واعترض مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) على تصريحات رينفيل ووصفها بالـ”الإسلاموفوبيا”، وأنها تعادي المجتمع الأمريكي صاحب البشرة السمراء.

"We are pretty disappointed; the initial apology may not be as genuine as we had hoped," @CAIRMN @Jaylanihussein said. "We are not satisfied with the apology as it stands today. He can't double down and just say it was a simple misunderstanding" @timstrib https://t.co/jt41kLKbF6 — CAIR National (@CAIRNational) July 10, 2022

كما أصدر كل من جمال عمران وجيرمايا أليسون وعائشة توشغاتي، وهم أعضاء في مجلس مدينة مينيابوليس، بيان يستهجنون فيها تصريحات زميلهم ووصفوها بأنها “خطيرة وتزيد العنصرية والتمييز ضد المجتمع الصومالي والمسلم في المدينة”.

ووجه الأعضاء مطلبين لمايكل رينفيل هي:

أن يخرج في العلن ويعلن اعتذاره وتراجعه عن مثل هذه التصريحات.

أن ينظم لقاءً مجتمعيا آخر يدعو فيه كل أبناء المجتمع للمجئ والحديث عن كيف أثرت عليهم هذه التصريحات المشينة.

A statement from me, @jeremiah4north, and @aishaforward10 on CM Rainville’s xenophobic comments today pic.twitter.com/OsFLoTwnrs — Jamal Osman (@JamalOsmanMN) July 9, 2022

It’s irresponsible, out of line, and unacceptable for Michael Rainville to speak out on the community he serves. We call out to the City Council members to hold their members accountable and the awaited apology isn’t enough. We Call Out Michael Rainville to #resign from his post. https://t.co/oZpeWYhOiV — Osman Ahmed (@OsmanAh91703971) July 9, 2022

من جانبه أدان حزب الفلاحين الديمقراطيين في مينيسوتا في بيان رسمي تعليقات رينفيل “ضد مجتمعنا المسلم”. مضيفا “لا مكان للعنصرية في مينيابوليس. نحن نتضامن مع جيراننا المسلمين في جميع أنحاء مينيابوليس وفي المناصب المنتخبة على جميع المستويات”.

Statement by Minneapolis DFL Chair Briana Rose Lee @BrianaRoseLee and Vice Chair Mike Norton @NortonMpls on Today's Comments by Council Member Michael Rainville pic.twitter.com/wDjLceWexg — Minneapolis DFL (@MinneapolisDFL) July 8, 2022

يذكر ان مدينة مينيابوليس شهدت إطلاق النار في حديقة بوم آيلاند بارك حيث تجمع أكثر من ألف شخص لمشاهدة الألعاب النارية، بالإضافة إلى حشود كبيرة تجمعت على جسر ستون آرتش وأجزاء من وسط مدينة.

يذكر أن الكونغرس صوت السنة الماضية لصالح مشروع قرار يخص إنشاء مكتب خاص بالخارجية الأمريكية لمكافحة الإسلاموفوبيا حول العالم تقدمت به النائبة الأمريكية المسلمة من أصول صومالية إلهان عمر.

ومع ذلك فإن الإحصائيات تؤكد أن أكثر من ثلثي المسلمين الأمريكيين عانوا من الإسلاموفوبيا.