فاز على خصمه مرتين.. لاعب مصري يحقق الميدالية الذهبية بعد إعادة المباراة بسبب احتفال “غير لائق” (فيديو)

كاد اللاعب المصري عبد الرحمن الصيفي يفقد الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللاعب الأوكراني ديميد كاراتشينكو، بسبب احتفال اعتبرته لجنة التحكيم “غير لائق” ضمن نهائي لعبة السومو، خلال دورة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة (وزن 85 كغم).

وعبّر الصيفي عن فوزه بالميدالية الذهبية بحركات أكروباتية (شقلبة مزدوجة خلفية)، وهو ما اعتبره الحكام احتفالا غير لائق وقرروا إلغاء فوزه.

واعترض المدير الفني المصري عبد الرحمن شعلان على القرار، مما دفع لجنة الحكام إلى إعادة المباراة، ليكرر الصيفي فوزه ويحقق أول ذهبية مصرية وعربية وأفريقية في لعبة السومو (وزن خفيف) بدورة الألعاب العالمية.

من جانبه، نشر اللاعب المصري مقطعا مصورا يوضح خلاله حقيقة ما حدث قائلا إن لاعبا روسيا قام بنفس الحركة عام 2017 ولم يتعرض لأي عقوبات.

وأوضح الصيفي أن مدربه عبد الرحمن شعلان غضب على لجنة الحكام دون أي تجاوز، معتبرا القرار “غير احترافي على الإطلاق”.

بدوره، نشر المدرب مقطعا مصورا يرصد تفاصيل ما حدث ومحاولته الدفاع عن اللاعب بعد إلغاء فوزه.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المصري للسومو المشارك في دورة الألعاب العالمية 4 لاعبين آخرين بجانب الصيفي هم إبراهيم عبد اللطيف ومحمد المهدي وحسام مصباح وعبد الرحمن عبيدة.

يذكر أن البعثة المصرية المشاركة في الدورة تضم 21 لاعبا أغلبهم من لعبتي السومو والكاراتيه.

ودورة الألعاب العالمية هي بطولة متعددة الرياضات تقام كل 4 سنوات أو بعد عام واحد من الأولمبياد.