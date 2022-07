معركة قانونية شرسة بعد تخلي إيلون ماسك عن شراء تويتر.. والمنصة تواجه مستقبلا مظلما

تواجه منصة تويتر -التي كان إيلون ماسك أغنى رجل في العالم يطمح إلى شرائها ثم تخلى عن الصفقة- معركة قانونية يملك مجلس إدارتها كل الفرص للفوز فيها، لكن المجموعة لن تخرج منها سالمة.

وأرسل ماسك خطابا إلى تويتر، يوم الجمعة، أعلن فيه أنه أنهى الاتفاق المبرم في أبريل/نيسان الماضي لشراء المنصة مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد أو 44 مليار دولار في المجموع. لكن آن ليبتون -أستاذة القانون في جامعة تولان- أوضحت أن هذا النوع من العقود “مصمم لمنع المشترين من الذعر واتخاذ قرار بالانسحاب”.

وذكر رئيس “تسلا” و”سبيس إكس” حججا من بينها أن مجلس إدارة المنصة قلّل من عدد الحسابات غير الأصلية النشطة على المنصة ولم يزوده بكل المعلومات اللازمة لتقييم مشكلة البريد العشوائي بشكل صحيح.

ويتحدث محامو ماسك عن عمليات تسريح طالت مؤخرا موظفين من تويتر وتجميد التوظيف، وهما أمران مخالفان لالتزام المجموعة بمواصلة العمل بشكل طبيعي.

في المقابل، رد رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور بتغريدة قال فيها إن الشركة تعتزم “متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ الصفقة”.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022