حريق ضخم يدمر آلاف الأفدنة في ولاية يوتا الأمريكية (فيديو)

شهدت ولاية يوتا الأمريكية عددا من الحرائق خلال الساعات الماضية، بعدما أبلغ رجال الإطفاء عن حريقين في وسط الولاية يفصل بينهما 28 ميلًا جويًا.

وابتلع حريق هافواي هيل أكثر من 7 آلاف فدان بسرعة كبيرة بسبب الرطوبة وحركة الرياح التي ساعدت على انتشار النيران.

وأمر مكتب عمدة مقاطعة ميلارد بإجلاء قسم فيرجينيا هيلز جنوب شرق فيلمور والمناطق السكنية القريبة وتم الدفع بناقلات الهواء وطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأفاد مسؤولو حرائق الغابات بالولاية بأن الحريق تطور بسرعة كبيرة بفعل الرياح غير المنتظمة والجفاف الشديد في المنطقة.

وركزت أطقم الحماية المدنية على تأمين حماية المباني والمجتمعات العمرانية المحيطة لحين السيطرة على الحريق بالكامل.

واندلع حريق آخر صخم في منطقة الغابات جنوب تويلي بالولاية الأمريكية ذاتها. وتسبب الحريق في تدمير ما يتراوح بين 2300 إلى 2500 فدان دون أن تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة عليه.

#JacobCityFire Update: Est. at 2300-2500 acres. 0% containment. Fire is burning in very steep rugged terrain. Northern Utah Type 3 IMT will in-brief at 0700 in the morning & take command of the fire. #kmyffsl

— Utah Fire Info (@UtahWildfire) July 10, 2022