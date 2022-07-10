الأخبار|تركيا

تركيا.. إصابة أكثر من 5 آلاف جزار ومواطن خلال هروب ثيران عيد الأضحى (فيديو)

إصابة عدد من الجزارين والمواطنين في تركيا خلال ذبح الأضاحي (مواقع التواصل)
10/7/2022-|آخر تحديث: 10/7/202212:25 AM (مكة المكرمة)

تسبب هروب ثيران عيد الأضحى عند محاولة ذبحها في مدن تركية عدة في أكثر من 5 آلاف إصابة وصلت إلى المستشفيات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونشر موقع (دي. إتش. إيه) التركي مقاطع مصورة لهروب الثيران من أصحابها ومطاردتها في الشوارع بمدينتي غازي عنتاب وريزا ومدن أخرى.

ونشر الموقع نفسه صورا لإصابات الجزارين إثر محاولتهم ذبح الأضحية ونقلهم إلى المستشفيات.

وأصيب عدد من الجزارين المبتدئين بجروح أثناء عمليات نحر الأضاحي في عدد من الولايات التركية.

واستقبلت المستشفيات في ولايات أرضروم وقارص وأغري وأردهان وأرزينجان، عددًا من الجزارين الذين أصيبوا، السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت المستشفيات بولايات ملاطية وأديمان وغازي عنتاب وقهرمان مرعش وتكيرداغ حالات مماثلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند