تركيا.. إصابة أكثر من 5 آلاف جزار ومواطن خلال هروب ثيران عيد الأضحى (فيديو)
تسبب هروب ثيران عيد الأضحى عند محاولة ذبحها في مدن تركية عدة في أكثر من 5 آلاف إصابة وصلت إلى المستشفيات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
ونشر موقع (دي. إتش. إيه) التركي مقاطع مصورة لهروب الثيران من أصحابها ومطاردتها في الشوارع بمدينتي غازي عنتاب وريزا ومدن أخرى.
ونشر الموقع نفسه صورا لإصابات الجزارين إثر محاولتهم ذبح الأضحية ونقلهم إلى المستشفيات.
Kaçan kurbanlık, sahipleri ile yakalama timini 10 kilometre peşinden koşturdu
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 9, 2022
Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik olduhttps://t.co/pi7MWQtA1c pic.twitter.com/EjIVZ6BPdw
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 9, 2022
وأصيب عدد من الجزارين المبتدئين بجروح أثناء عمليات نحر الأضاحي في عدد من الولايات التركية.
واستقبلت المستشفيات في ولايات أرضروم وقارص وأغري وأردهان وأرزينجان، عددًا من الجزارين الذين أصيبوا، السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وشهدت المستشفيات بولايات ملاطية وأديمان وغازي عنتاب وقهرمان مرعش وتكيرداغ حالات مماثلة.
Rize'de 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 9, 2022
Acemi kasaplar hastanelere akın ettihttps://t.co/VtMf4HHNuR pic.twitter.com/T7EdUJqiRi
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 9, 2022
Kurbanlık boğayı 7 kişi zaptedemedi; Bir kişi aldığı darbe ile yere düştü
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 9, 2022
Kesim sırasında kaçan boğa, kalabalığın arasına koştu
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 9, 2022
Gaziantep'te kaçan kurbanlık boğa, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşattıhttps://t.co/uqQRUlVcPU pic.twitter.com/4oqVdZs1dU
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 8, 2022