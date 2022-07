بينها بندقية يمكن التحكم بها عن بعد.. ماذا وجدت الشرطة اليابانية في منزل قاتل شينزو آبي؟

كشفت الشرطة اليابانية تفاصيل السلاح المستخدم في حادث اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي والذي لقى حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار باستخدام سلاح مصنوع يدويا.

وأعلنت الشرطة العثور على أسلحة ذاتية الصنع ولفائف من الفولاذ ومواد أخرى تستخدم لصناعة الأسلحة في منزل تيتسويا ياماغامي المتهم بقتل آبي، حسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وصادرت الشرطة من منزل ياماغامي بندقية بـ9 فوهات يتم التحكم بها عن بعد باستخدام الهاتف المحمول.

Police seize DIY weapons found at home of Japanese ex-PM Shinzo Abe's 'assassin' including nine-barrel 'shotgun' controlled by mobile phone: Suspect set to be charged with murder tomorrow

