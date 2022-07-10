بينها بندقية يمكن التحكم بها عن بعد.. ماذا وجدت الشرطة اليابانية في منزل قاتل شينزو آبي؟

كشفت الشرطة اليابانية تفاصيل السلاح المستخدم في حادث اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي والذي لقى حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار باستخدام سلاح مصنوع يدويا.

وأعلنت الشرطة العثور على أسلحة ذاتية الصنع ولفائف من الفولاذ ومواد أخرى تستخدم لصناعة الأسلحة في منزل تيتسويا ياماغامي المتهم بقتل آبي، حسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وصادرت الشرطة من منزل ياماغامي بندقية بـ9 فوهات يتم التحكم بها عن بعد باستخدام الهاتف المحمول.

Police seize DIY weapons found at home of Japanese ex-PM Shinzo Abe's 'assassin' including nine-barrel 'shotgun' controlled by mobile phone: Suspect set to be charged with murder tomorrow

via https://t.co/iDmtTZl3Op https://t.co/measR1rTdA — ImageKingUSA (@ImageKingUSA1) July 10, 2022

وأكدت الشرطة أنها وجدت عدة أسلحة مماثلة لتلك التي استخدمت في الهجوم من خلال تفتيش منزل المشتبه به ووصفوا السلاح بأنه يبلغ طوله 40 سم وارتفاعه 20 سم.

وأشارت أيضًا إلى أنهم كانوا يتعاملون مع الأسلحة بحذر شديد خوفا من”احتمال وقوع انفجار” موضحة أن ياماغامي المتهم بقتل شينزو آبي قام بصناعة السلاح المستخدم في الجريمة يدويا من أجزاء اشتراها عبر الإنترنت.

ثغرات أمنية

في السياق، اعترفت الشرطة اليابانية بوقوع ثغرات أمنية، السبت، في مدينة نارا حيث تعرض شينزو آبي للاغتيال.

وقال رئيس شرطة محافظة نارا تومواكي أونيزوكا في مؤتمر صحفي “لا يمكننا إنكار وجود مشاكل في الخطة الأمنية بالنظر إلى كيفية انتهاء الأمور”، وفق تقارير إعلامية.

واعترف تومواكي “أشعر بإحساس كبير بالمسؤولية”، مضيفًا أن الشرطة ستحلل الخطأ الذي حدث بالضبط وتنفذ أي تغييرات ضرورية.

وأصيب آبي برصاصة في مدينة نارا غربي البلاد، الجمعة الماضية، ونقل جوا إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وذكرت الشرطة في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أن ياماغامي اعترف بأنه ارتكب الجريمة لأنه اعتقد بصحة شائعات تفيد أن آبي كان على صلة بمنظمة دينية يكرهها بعد أن تبرعت والدته لها بمبلغ مالي كبير وكانت السبب في إفلاسها.

ولم تذكر وسائل الإعلام المجموعة الدينية التي قيل إنه كان منزعجًا منها.

واغتيل آبي خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي لدعم لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي.

يذكر أن اليابان تطبق واحدًا من أشد القوانين صرامة في مراقبة الأسلحة في العالم. وتتميز إجراءات الحصول على ترخيص امتلاك بندقية بأنها “طويلة ومعقدة”.