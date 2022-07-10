الإمارات: تخفيف حكم إعدام صدر بحق اسرائيلية اتهمت بحيازة مخدرات

قررت محكمة في الإمارات تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق مواطنة إسرائيلية أدينت بحيازة مخدرات إلى السجن المؤبد.

وكانت المواطنة الإسرائيلية من أصول عربية فداء كيوان (43 عامًا) -وهي مصورة من حيفا في شمالي إسرائيل- تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي.

وحُكم عليها بالإعدام في أبريل/نيسان الماضي لحيازتها 50 غرامًا من الكوكايين ونصف كيلوغرام من الماريجوانا، بعدما أوقفت في دبي العام الماضي.

وصرّح محاميها تامي أولمان، الأحد، بأنه تم تخفيف حكم الاستئناف هذا الأسبوع إلى السجن المؤبد.

وقال أولمان “تم سحب حكم الإعدام وقبول الاستئناف عن طريق المحامي المحلي”.

وأضاف “تلقينا الأخبار السارة ونحن سعداء، وفي الأيام القليلة المقبلة، سيتم استبدال الحكم بعقوبة السجن الفعلي لسنوات طويلة”.

وينظر فريق الدفاع في إمكان استئناف الحكم الجديد الذي يعادل في الإمارات السجن 25 عامًا.

وتابع “سنبذل قصارى جهدنا لإعادتها إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن”.

يُذكر أن قرار المحكمة جاء بعد تأجيل عدة جلسات عُقدت لإعادة النظر في الحكم خلال الآونة الأخيرة.

وقالت عائلة فداء كيوان إن المخدرات لم تكن لها، بينما ذكر شقيقها لمحطة “كان” الإسرائيلية العامة أنها اعترفت بعد تعرّضها للضرب.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد أصدرت تحذيرًا للمواطنين الإسرائيليين الذين ينوون زيارة الإمارات من صرامة القوانين المتعلقة بالمخدرات في هذه الدولة، ونصحتهم بعدم مخالفة القانون هناك.

وزار آلاف الإسرائيليين الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولتين في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، في إطار سلسلة من الاتفاقات أُبرِمت بوساطة أمريكية وسُمّيت “اتفاقات أبراهام”.

وكشفت أرقام إسرائيلية أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 900 مليون دولار العام الماضي.