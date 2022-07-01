من المسافة صفر.. شاب فلسطيني يتصدى بشجاعة لآليات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله (فيديو)

تصدى شاب فلسطيني لآليات الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر، فجر الخميس، خلال انسحابها من مخيم الأمعري في رام الله في ظل مواجهات نشبت بمناطق عدة.

وأظهرت لقطات مصورة شابًا فلسطينيًا وهو يُرشق بشجاعة آليات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة، معرضًا نفسه لخطر إطلاق النار عليه أو اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 شبان من محافظة رام الله والبيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويأتي ذلك بينما أُصيب 64 فلسطينيًا بالرصاص الحي والمطاطي وبالاختناق خلال مواجهات اندلعت في نابلس شمالي الضفة الغربية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد كبار ضباطه ومستوطنين آخرين.

واقتحمت حافلات المستوطنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتوجّهت إلى (مقام قبر يوسف) تحت حماية الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر الخميس.

واندلعت مواجهات في منطقة شارع عمّان قرب (قبر يوسف) بعد دخول المستوطنين خلال محاولة الشبان الفلسطينيين التصدي للاقتحام.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية، ورشقوا مركبات الجيش الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات المشتعلة، وحاولوا إغلاق الشارع أمام الآليات العسكرية.

بدوره، أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، أن ضابطًا رفيعًا ومستوطنين، أُصيبوا في إطلاق نار بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكر الجيش في تغريدة على تويتر أن قائد لواء شمالي الضفة الغربية أُصيب بجروح طفيفة في إطلاق النار، كما أصيب مستوطنون آخرون بجروح.