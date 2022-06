تقرير: رفض الإسرائيليين للأحزاب العربية يدعم عودة نتنياهو رئيسا للوزراء

سلّط تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية الضوء على دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تنامي فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو في العودة إلى السلطة.

وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت، الخميس، على حلّ نفسه وفتح الباب أمام انتخابات تشريعية خامسة في البلاد خلال أقل من 4 سنوات، على أن تُعقد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

Israeli lawmakers voted to dissolve Parliament, marking the end of the first Israeli coalition government to include an independent Arab party and setting the stage for the country’s fifth general election in less than four years https://t.co/FxvruajpjG via @WSJ

