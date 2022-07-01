الزيادة الثانية خلال عام.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا 30%

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 30% ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية (نحو 328 دولارًا).

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور ابتداءً من 1 يوليو/تموز الحالي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.

وتعد هذه الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة هي الثانية خلال العام الحالي وحده، لمواجهة مستويات التضخم العالية في تركيا والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية.

الرئيس أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف و500 ليرةhttps://t.co/27dH6rgFqc pic.twitter.com/kvtsTn1EJD — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 1, 2022

وكان البنك المركزي التركي خفّض نهاية العام الماضي سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في تركيا منذ ديسمبر/كانون الأول 1998، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات في مايو/أيار الماضي أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى نحو 70% في أبريل/نيسان الماضي، وبذلك يكون أعلى مستوى للتضخم في عقدين.

ونهاية ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 59% لتصل إلى 4 آلاف و250 ليرة أي ما يعادل 271 دولارًا أمريكيًا حينئذ (كان الدولار يعادل نحو 15.50 ليرة).

وقال في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة “في عام 2022، سيكون أقل رقم للحد الأدنى للأجور هو 4 آلاف و250 ليرة، وهذا الرقم سيرتفع اعتمادًا على ما إذا كان الموظف أو العامل متزوجًا ووفقًا لعدد أطفاله”.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا عام 2021 كان (2825 ليرة) إلا أنه كان يعادل آنذاك 362 دولارًا.