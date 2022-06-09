وقفة أمام القنصلية الهندية في إسطنبول احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد ﷺ

نُظمت وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام القنصلية الهندية في إسطنبول بدعوة من “الهيئة الدولية لنصرة النبي”، احتجاجًا على تصريحات مسيئة للرسول ﷺ أطلقها مسؤولون في حزب بهارتيا جاناتا الهندي الحاكم.

وبحضور عدد من علماء المسلمين العرب والأتراك علت أصوات المشاركين في الوقفة بالتكبير والصلاة على الرسول محمد ﷺ وهتاف “إلا رسول الله”، و”لا إله إلا الله والحبيب رسول الله”.

وكان رئيس هيئة علماء فلسطين وعضو الهيئة الدولية لنصرة النبي الدكتور نواف التكروري قد وجّه نداءً إلى الأمة الإسلامية قال فيه “قياما بواجب النصرة للنبي ﷺ فإننا ندعو أبناء هذه الأمة الأُصلاء إلى المشاركة في مثل هذه الوقفات للتعبير عن نصرة النبي ﷺ والدفاع عن جنابه الكريم، ونحن الذين نحتاج الدفاع عن النبي ﷺ فهو في غنى عن دفاعنا، والله كفاه المستهزئين، وهو حي في قلوبنا، وفوق هذه المهاترات والجرائم التي يقوم بها الحاقدون. لذلك نحن مدعوون جميعًا أن ننصر أنفسنا بنصرة النبي ﷺ”.

وكان الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام الدكتور محمد الصغير قد قال للجزيرة مباشر إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الهندية تجاه المسؤول الذي أساء إلى النبي محمد ﷺ -وهو الفصل من الحزب- لا يتناسب مع الجريمة الكبرى التي ارتكبها المتمثلة بمس مشاعر وعقيدة قرابة ملياري مسلم.

وعلى مدار الأيام أثارت تصريحات لمسؤول بالحزب الحاكم عن النبي محمد ﷺ وأم المؤمنين عائشة رفضًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأدانتها هيئات دولية وعربية وإسلامية ودول عديدة من بينها قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

كما أدان التصريحات مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، في بيانات منفصلة.

وانتشرت دعوات عالمية إلى مقاطعة البضائع الهندية على مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر صور لهذه المنتجات وسط غضب شعبي واسع النطاق.