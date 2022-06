وفاة ملاكم بعد إصابته بنزيف في المخ داخل حلبة المصارعة (فيديو)

أعلن اتحاد الملاكمة في جنوب أفريقيا وفاة الملاكم سيميسو بوثيليزي بعد إصابة شديدة في الدماغ أدت إلى نزيف داخلي أثناء مباراته ضد سيفيسل منتونغوا التي استمرت لـ10 جولات نُقل بعدها إلى المستشفى، ثم أعلن عن وفاته لاحقًا متأثرًا بإصابته.

ونقلت مشاهد فيديو للمباراة لحظة إصابة الملاكم الجنوب أفريقي بالارتباك أثناء القتال، وبدأ في إلقاء اللكمات في زاوية فارغة من الحلبة متأثرًا بإصابة في الدماغ، وفقًا لهيئة الملاكمة في البلاد.

وقال اتحاد جنوب أفريقيا للملاكمة في بيان، الأربعاء، إن الملاكم الخفيف الوزن سيميسو بوثيليزي توفي بعد مباراة الاتحاد العالمي للملاكمة في جنوب أفريقيا التي أقيمت، يوم الأحد، في مدينة ديربان الشرقية.

وأضاف “إنه لمن دواعي الأسى الشديد لملاكمة جنوب أفريقيا وعائلة بوثيليزي الإعلان عن وفاة سيميسو بوثيليزي في مستشفى ديربان ليلة الثلاثاء”.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للبطل البالغ من العمر 24 عامًا وهو يدير ظهره لمواطنه الجنوب أفريقي سيفيسهل منتونجوا، ويضرب في الهواء قبل أن يوقفه الحكم، مما أثار مخاوف على صحته.

وتم نقل بوثيليزي إلى المستشفى، ودخل في غيبوبة بعد اكتشاف إصابته في الدماغ، مما أدى إلى نزيف داخلي.

وقال المدرب بيكي منغوميزولو إن بوثيليزي كان في صحة جيدة أثناء الاستعداد للمباراة.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022