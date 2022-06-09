وجدي صالح: لن نعترف بمخرجات الحوار السوداني ومن شاركوا فيه لا علاقة لهم بالثورة (فيديو)

قال وجدي صالح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إن القوى السياسية الحية في المشهد السوداني ممثلة في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين لم تشارك في الحوار الذي نظمته الآلية الثلاثية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف صالح في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، “لم نشارك في الحوار ولن نعترف بمخرجاته لأننا لسنا طرفًا في هذه العملية السياسية التي لم تنبع من مطالب الشعب السوداني وندعو الآلية الثلاثية لتصحيح هذا الخطأ”.

وذكر صالح أن مجريات جلسة اليوم من الحوار كانت “مدعاة للسخرية” لأن الوجوه المشاركة كانت هي “الوجوه ذاتها التي دعمت الانقلاب أو تلك التي كانت من فلول النظام السابق”.

وأوضح أن من شاركوا في هذه الجلسة جميعهم “لا علاقة لهم بثورة الشعب السوداني، وجميعهم كانوا يصرحون بأن الانقلاب هو المخرج السياسي من الأزمة في حين أن الأزمة ما زالت قائمة حتى اليوم وهم جزء منها”.

لماذا لم تشارك قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في الحوار الوطني المباشر؟ #السودان pic.twitter.com/g8X69ga3ho — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2022

وانطلقت، الأربعاء، أولى جلسات الحوار المباشر بين أطراف مدنية وعسكرية سودانية بدعوة من الآلية الثلاثية. بينما أعلنت قوى سياسية مقاطعة الحوار.

ومن أبرز المشاركين، قوى الحرية والتغيير “الميثاق الوطني” والحزب الاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي وتحالف قوى الحراك الوطني والجبهة الثورية، في حين تم تسجيل غياب كل من قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” ولجان المقاومة والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين.

وشدد القيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أن السودانيين جميعهم اكتشفوا خلال الجلسة الأولى للحوار “أن الانقلاب كان يحاور نفسه في غياب كلي للقوى السياسية الحية في السودان”.

وكشف صالح أن موقف القوى السياسية الحية في السودان معروف منذ اليوم الأول الذي أقدم فيه البرهان على تنفيذ إجراءاته العسكرية والقائمة على اللاءات الثلاثة وهي “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع من انقلب على إرادة الشعب السوداني”.

وتابع بالقول “إن أي عملية سياسية في السودان يجب أن تنهي الانقلاب وترسم المسار الديمقراطي للبلاد بعيدًا عن الجيش، وإلا فإن مآلها سيكون الفشل”.

وخلص القيادي في قوى الحرية والتغيير إلى أن مجريات اليوم الأول من الحوار كشفت للجميع أن الخلاف القائم اليوم في السودان هو بين الجيش ومن يدعمه وبين أنصار الثورة السودانية التي أسقطت نظام عمر البشير.