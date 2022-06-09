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“هؤلاء لا يمكن هزيمتهم أبدا”.. نائب بريطاني يتضامن مع أهالي غزة (فيديو)

9/6/2022-|آخر تحديث: 9/6/202201:32 PM (مكة المكرمة)

لاقت تغريدة للنائب البريطاني (فرانسي مولوي) عن أهالي قطاع غزة، ترحيبا من قبل شخصيات وناشطين في مجالات السياسة وحقوق الإنسان.

ونشر النائب البريطاني (فرانسي مولوي) صورة لطفلين من غزة وهما يستحمان وسط أنقاض منزلهما المدمر والابتسامة والضحك تغمر وجهيهما.

الصورة التي نشرها النائب البريطاني تعود لشهر يونيو/حزيران من العام الماضي عقب الحرب على غزة وقد دُمّر فيها منزل الطفلين بقصف إسرائيلي لبيت حانون شمالي القطاع.

وعلّق النائب البريطاني على الصورة وقال “غزة، فلسطين. بلد ينتمي إليه ناس مثل هؤلاء لا يمكن هزيمته”.

وجوه مشجعة

وحظيت تغريدة النائب البريطاني بتفاعل كبير. وردت (لورا مستيل) على تغريدة النائب وقالت “وجوه هؤلاء الأطفال مشجعة للغاية، إنهم يستحقون السلام في مستقبلهم”.

وقالت جمانة شيبامي “الفلسطينيون أناس قادرون على انتزاع الحياة من الموت، والضحك من الدموع، كيف يمكن الاعتقاد بإمكانية هزيمتهم”.

أمّا فريحة أرشد فقد صاغت بكلمات رصينة تغريدة وقالت “إذا كان للشجاعة وجه فسيكون هذا، إذا كان للصمود شكل فسيكون هذا، إذا كان الأمل قد نجا من هجوم الاضطهاد اللامتناهي، ها هو هنا”.

أما الحساب المسجل باسم (شموئيل)  فقد رأى غير ذلك وكتب “من الذي يريد هزيمة فلسطين؟ إذا قام سكان غزة بإلقاء أسلحتهم وتوقفوا عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، يمكن أن تنعم المنطقة بسلام دائم” بحسب زعمه.

لكن حساب باسم (بيانو) ردّ عليه قائلا “ومن الذي يريد هزيمة أوكرانيا؟ إذا قام الأوكرانيون بإلقاء أسلحتهم وتوقفوا عن إطلاق الصواريخ على الروس، فيمكن أن تنعم تلك المنطقة بسلام دائم، ماذا عن ذلك أيضا؟”.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة في 10 مايو/أيار العام الماضي، استمر 11 يوما أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا وإصابة آلاف. وردت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ على مدن وتجمعات إسرائيلية قتلت 13 إسرائيليا وأصابت مئات.

المصدر : الجزيرة مباشر