“هؤلاء لا يمكن هزيمتهم أبدا”.. نائب بريطاني يتضامن مع أهالي غزة (فيديو)

لاقت تغريدة للنائب البريطاني (فرانسي مولوي) عن أهالي قطاع غزة، ترحيبا من قبل شخصيات وناشطين في مجالات السياسة وحقوق الإنسان.

ونشر النائب البريطاني (فرانسي مولوي) صورة لطفلين من غزة وهما يستحمان وسط أنقاض منزلهما المدمر والابتسامة والضحك تغمر وجهيهما.

Gaza, Palestine. A country with such people will never be defeated. pic.twitter.com/jtlfJxPL4C — Francie Molloy MP (@FrancieMolloy) June 7, 2022

الصورة التي نشرها النائب البريطاني تعود لشهر يونيو/حزيران من العام الماضي عقب الحرب على غزة وقد دُمّر فيها منزل الطفلين بقصف إسرائيلي لبيت حانون شمالي القطاع.

وعلّق النائب البريطاني على الصورة وقال “غزة، فلسطين. بلد ينتمي إليه ناس مثل هؤلاء لا يمكن هزيمته”.

PALESTINIANS

People who are able to extract life out of death, and laughter out of tears ..

How would you be that fool to think you can defeat these people! https://t.co/jCxAr1grQB — Jumana Shebami (@jumana1986) June 8, 2022

وجوه مشجعة

وحظيت تغريدة النائب البريطاني بتفاعل كبير. وردت (لورا مستيل) على تغريدة النائب وقالت “وجوه هؤلاء الأطفال مشجعة للغاية، إنهم يستحقون السلام في مستقبلهم”.

وقالت جمانة شيبامي “الفلسطينيون أناس قادرون على انتزاع الحياة من الموت، والضحك من الدموع، كيف يمكن الاعتقاد بإمكانية هزيمتهم”.

The faces of those boys are very uplifting and heartening. They deserve peace in their futures — laura mistéil (@lauramisteil) June 8, 2022

أمّا فريحة أرشد فقد صاغت بكلمات رصينة تغريدة وقالت “إذا كان للشجاعة وجه فسيكون هذا، إذا كان للصمود شكل فسيكون هذا، إذا كان الأمل قد نجا من هجوم الاضطهاد اللامتناهي، ها هو هنا”.

أما الحساب المسجل باسم (شموئيل) فقد رأى غير ذلك وكتب “من الذي يريد هزيمة فلسطين؟ إذا قام سكان غزة بإلقاء أسلحتهم وتوقفوا عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، يمكن أن تنعم المنطقة بسلام دائم” بحسب زعمه.

Are you suggesting that the US should have kept, Vietnam, Afghanistan or Iraqi lands? So you'll be ok if Russia keeps Donbas and other Ukraine's territories according to your argument? — Piano ya kanisa (@nashiwyc) June 9, 2022

لكن حساب باسم (بيانو) ردّ عليه قائلا “ومن الذي يريد هزيمة أوكرانيا؟ إذا قام الأوكرانيون بإلقاء أسلحتهم وتوقفوا عن إطلاق الصواريخ على الروس، فيمكن أن تنعم تلك المنطقة بسلام دائم، ماذا عن ذلك أيضا؟”.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة في 10 مايو/أيار العام الماضي، استمر 11 يوما أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا وإصابة آلاف. وردت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ على مدن وتجمعات إسرائيلية قتلت 13 إسرائيليا وأصابت مئات.