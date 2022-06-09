مع الحكيم.. كيف يعمل العقار الجديد لعلاج سرطان المستقيم وما سعره المتوقع؟ (فيديو)

قال استشاري جراحة الأورام وترميم الثدي في مستشفى حمد بدولة قطر سليمان الشيباني إن قيمة عقار (دوستارليماب) تكمن في قصر فترة العلاج التي تبلغ 25 شهرا على أقصى تقدير.

بيد أنه أشار خلال حديثه مع برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إلى وجود تكتّم على العقار الجديد.

وتابع “أدوية معالجة السرطان ليست جديدة، وحققت نتائج واعدة في علاج العديد من أنواع السرطان، إلا أن عقار دوستارليماب يمكنه اكتشاف الخلايا السرطانية في الجسم والتغلب عليها بالاعتماد على تقنية الأجسام المضادة الأحادية النسيج”.

ولفت الشيباني إلى أن عقار (دوستارليماب) يستخدم لعلاج الحالات المستعصية التي لا تستجيب للعلاج الكيميائي والإشعاعي أو التدخل الجراحي.

وأضاف “الآثار السلبية لتقنية الأجسام المضادة الأحادية النسيج أقل بكثير من الآثار السلبية للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، لذلك نتمنى أن يتوفر هذا العلاج على نطاق أوسع حتى يستفيد منه عدد أكبر من المرضى”.

وختم الشيباني حديثه بتأكيد أن عقار (دوستارليماب) لم يتم إقراره بعد ولا يزال في مرحلة التجارب السريرية.

يذكر أن سعر الجرعة الواحدة من العقار وصل إلى 10 آلاف دولار. ويحتاج المريض إلى 8 جرعات تقريبا، أي أن تكلفة العلاج تصل إلى 80 ألف دولار خلال 6 أشهر.

وشهدت أسهم شركة (جلاكسو سميث كلاين) لصناعة الأدوية ارتفاعا ملحوظا بنسبة تزيد على 3% بعد الإعلان عن العقار الجديد، كما ارتفعت أسهم الشركات التي تطور نفس تقنية العلاج ولكن بنسب أقل.

وجاءت نتائج التجارب الأولية للعقار الجديد مطمئنة إلى درجة أصابت الأطباء والباحثين بالذهول عندما توصلوا إلى أن علاج جميع المشاركين في التجربة جاء بنسبة شفاء قياسية.

ونُشرت تفاصيل هذا الاكتشاف الطبي في دراسة مدعومة من شركة (جلاكسو سميث كلاين) لصناعة الأدوية، السبت الماضي، بمجلة (نيو إنغلند للأدوية) تحت عنوان “تحسين طرق العلاج لسرطان المستقيم”.

وأظهر عقار دوستارليماب فاعلية بنسبة 100% في مجموعة فرعية من المصابين بهذا النوع من السرطان.

ووفقا للقائمين على التجربة، فإن الاستجابات العلاجية لعقار دوستارليماب كانت سريعة، مع ظهور علامات التحسن في غضون 8 أسابيع بعد بدء استخدام الدواء لدى 81% من المصابين.

وأجريت اختبارات عقار (دوستارليماب) الجديد على 12 مريضا بمتوسط عمر 54 عامًا يعانون من المرحلة الثانية والثالثة من المرض.

ويُعد عقار (دوستارليماب) من العلاجات التى تعتمد على تقليل الخلايا النشطة التي تسبب تحفيز جهاز المناعة، إذ يرتبط الجسم المضاد في العقار ببروتين يسمى (PD-1) على سطح الخلايا السرطانية، ليساعد الجهاز المناعي على تدميرها بشكل فعال.

وتم اعتماد دوستارليماب بالفعل من إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية، لاستخدامه في علاج الحالات المتكررة أو المتقدمة من سرطان الرحم لدى النساء.