مصر.. الحكم على الداعية محمود شعبان بالسجن المشدد 15 عاما (فيديو)

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة الداعية المصري محمود شعبان بالسجن المشدد 15عاما، بذريعة اتهامه بـ”التحريض على العنف ومناهضة الدولة والانضمام لجماعة إرهابية”.

ووجهت السلطات المصرية إلى شعبان تهمة “الانضمام إلى الجيش الحر” في سوريا باعتباره “تنظيمًا إرهابيًّا ينتهج العنف لتحقيق أهدافه”، حسبما نقلت صحف محلية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة الإعلان عن الحكم ضد الداعية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعادت السلطات المصرية حبس الداعية محمود شعبان بعد تبرئته والإفراج عنه على خلفية قضايا اتهم فيها أيضا بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف.

وقال المحامي خالد المصري المتخصص في قضايا الجماعات الإسلامية، حينئذ، إن القضية الجديدة التي يحقق فيها مع شعبان “كانت أثناء فترة حبسه”، مشددا على أن الداعية “لم يكن على علم بها، ولم تظهر إلا بعد إخلاء سبيله”.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في سبتمبر/أيلول، حبس شعبان مدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق لاتهامه بقضية جديدة.

وأُعيد شعبان إلى السجن بعد نحو 4 أيام من قرار إخلاء سبيله مع 3 من رموز الجبهة السلفية المعارضة، وهم الشيخ سعد فياض وهشام مشالي وأشرف عبد المنعم على ذمة التحقيق في اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف.

وفي صيف 2016 أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة سبيل الشيخ محمود شعبان و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية بعد اتهامهم بالتحريض على التظاهر أواخر 2014 والانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون.