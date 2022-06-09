لحظات رعب.. “إنسان الغاب” يهاجم يوتيوبر حاول تصوير فيديو مرح معه بحديقة حيوان (فيديو)

“لا تعبث مع قرد هائج”.. هذا هو الدرس الذي استوعبه اليوتيوبر الإندونيسي حسن عريفين (19 عاما) عندما قرر القفز عابرا السياج الحديدي الذي يفصل زوار إحدى حدائق الحيوان عن قرد كبير من نوع “إنسان الغاب”، وذلك لالتقاط لحظة مرحة.

ويظهر مقطع فيديو -حقق أكثر من 16 مليون مشاهدة على تويتر فقط- القردة (تينا) وهي تمد ذراعها الطويل من داخل القفص وتمسك بقميص المراهق وساقه وتجذبه إليها، وبدا عريفين وهو يحاول الهرب من دون جدوى، ولم يتخلص من قبضة القرد حتى ساعده شخص آخر.

هجوم مرعب.. #قرد يهاجم شابًا في حديقة حيوان بـ #إندونيسيا ويسحبه من رجليه pic.twitter.com/zAA2vK1AAA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2022

وتعليقًا على ما جرى، أدان مدير حديقة الحيوان تصرف اليوتيوبر قائلًا لوسائل إعلام محلية “قفز الزائر عبر حاجز حماية قفص إنسان الغاب لالتقاط مقطع فيديو دون إذن الضابط منتهكا القواعد، بل وركل القردة كي يرصد ردها. وقد وبخناه بالفعل ونرجو من الجميع أخذ القواعد على محمل الجد”.

واعتذر حسن لاحقًا عن سلوكه وأعرب عن أسفه ، قائلا “أعتذر لحديقة حيوان كاسانغ كوليم عن عبور السياج وأعتذر عن الفيديو أيضا”.

ووفقًا لموظفي حديقة الحيوان، فقد تمكن حسن من القفز سرًّا وتجاوز السياج عندما كان الموظفون في استراحة الغداء، وتعمد أيضا ركل إنسان الغاب لتسجيل رده.