علماء يدعون الدول الإسلامية لعقد قمة عاجلة بشأن الإساءة للنبي محمد (فيديو)

دعت منظمات وروابط وهيئات إسلامية في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، منظمةَ التعاون الإسلامي لعقد قمة عاجلة للدول الأعضاء دفاعًا عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد إساءات من جانب مسؤولَين في حزب “بهاراتيا جناتا” الحاكم بالهند.

وطالبوا في البيان، منظمة التعاون الإسلامي بوضع قانون تعتمده الجهات الدولية المعنية بتجريم هذه التصرفات، ووضع عقوبة ناجزة لمن يقوم بها.

وامتدح بيان العلماء، تحركات بعض الدول الإسلامية واتخاذها مواقف “مشرّفة” من هذه الإساءات، كما أشاد “بالجماهير المسلمة” التي رفضت هذه الإساءات.

وطالب العلماء في بيانهم، الحكومة الهندية بالاعتذار عن هذه الإساءة في حق النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ودعا البيان “جماهير الأمتين العربية والإسلامية أن ينظموا وقفات أمام سفارات الهند حول العالم لرفض هذه الإساءات“، وحمّل الحكومة الهندية على التراجع والاعتذار.

وخلال اليومين الماضيين، أثارت التصريحات الهندية المسيئة للنبي محمد، رفضًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأدانتها دول إسلامية بينها قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

كما أدانها في بيانات منفصلة، كل من مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالسعودية.

واستدعت وزارات الخارجية في قطر والكويت وإيران سفراء الهند لديهم، وسلّموهم مذكرات احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة للنبي محمد، حسب بيانات منفصلة.

وجراء ردود الأفعال العربية والدولية، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام، وفق إعلام محلي.