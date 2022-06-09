مسلمون يشاركون تجاربهم مع الإسلاموفوبيا في كندا ويدعون للتعايش ونبذ الكراهية (فيديو)

عبر شباب مسلمون في كندا عن تأثرهم بالخطاب العنصري وجرائم الكراهية التي تستهدفهم، وطالبوا المجتمع والمؤسسات الكندية بمساعدتهم للاندماج والانخراط في المجتمع، وعدم الحكم عليهم لأسباب متعلقة بالديانة والمظهر.

وشارك بعض المسلمين الكنديين في مقطع فيديو قصير من إنتاج شركة “ذبيحة حلال” لعرض وجهات نظرهم حول الإسلاموفوبيا في البلاد، وذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لمقتل 4 أفراد من أسرة مسلمة في عملية دهس بمدينة لندن الكندية في يونيو/حزيران من العام الماضي.

و”ذبيحة حلال” هي شركة طعام كندية تُعني بتقديم الأطعمة الحلال للعائلات المسلمة. وأنتجت مقطع الفيديو ضمن حملتها للتوعية بشأن الإسلاموفوبيا.

وتحدثت بعض الشابات المسلمات المحجبات في الفيديو عما يتعرّضن له من مضايقات من المجتمع بسبب حجابهنّ. وقالت إحداهن “أسمع الناس وهم يتهامسون وينظرون نحوي”.

وقالت أخرى “لوّح لي أحدهم بيده وقمت برد التحية، ثم قال لي أنت غريبة الأطوار”.

أما عن الشباب المسلمين المشاركين في الفيديو، فقد جاءت تجاربهم مع الإسلاموفوبيا في كندا مختلفة. فقال أحد المُلتَحين “طلبت مني جدتي حلاقة ذقني حتى لا أُحتجز بشكل عشوائي في المطار واتهامي بالإرهاب”.

في حين قال آخر ويُدعى أبو بكر إنه اضطر في الماضي إلى تعريف نفسه بـ”أبو” لئلا يتعرض للمضايقات.

وأضاف “اسمي ليس علامة إنذار أحمر، هذا هو اسمي، هذا ما أنا عليه”.

وقالت إحدى المُشاركات إنها أصبحت خائفة من التنزه مع أطفالها بعد جريمة الدهس العام الماضي.

وأضافت “شعرت أن أطفالي سيصبحون أهدافًا بسببي، لأنني أبدو مسلمة”، مشيرةً إلى حجابها.

وخرج آلاف الكنديين بمدينة لندن بولاية أونتاريو، بمشاركة رئيس الوزراء جاستن ترودو، الإثنين الماضي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لجريمة الدهس.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإسلاموفوبيا، وأقاموا حفلًا تأبينيًا لأرواح الضحايا.

ويبلغ عدد مسلمي كندا أكثر من مليون، وهو ما يشكل 3.2% من عدد السكان الكلي الذي يبلغ حوالي 38 مليون نسمة.