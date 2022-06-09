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سياسي هولندي يجدد الإساءة للإسلام ويدعم التصريحات الهندية المسيئة للرسول (فيديو)

خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف (غيتي)
8/6/2022-|آخر تحديث: 9/6/202203:06 AM (مكة المكرمة)

هاجم السياسي الهولندي اليميني المتطرف رئيس حزب الحرية، المعروف بعدائه الصريح للمسلمين، خيرت فيلدرز، الدول الإسلامية التي اتخذت موقفًا مندّدًا بإساءة مسؤولين من الحزب الهندي الحاكم للنبي محمد (ص)، وعبّر عن دعمه لأولئك المسؤولين وشجعهم على الإساءة للإسلام “بلا خوف”.

وعبّر فيلدرز عن آرائه المتطرفة من خلال تغريدات عدة على حسابه في تويتر، وصف فيها المسلمين بـ”المنافقين” و”الإرهابيين”، وأرفق عبارات مسيئة للإسلام وللنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وحثّ فيلدز الحكومة الهندية على الوقوف إلى جانب المتحدثة باسم حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي، نابور شارما، بعد فصلها إبان ردود الفعل الغاضبة على تصريحاتها المسيئة لرسول الإسلام.

وانتقد فيلدرز محاولة الحكومة الهندية احتواء الغضب العربي والإسلامي، وقال “المهادنة لن تنجح أبدًا، ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور”.

وقال فليدرز في تغريداته “من السخف أن تغضب الدول العربية والإسلامية من السياسية الهندية نابور شارما لقولها الحقيقة عن النبي محمد. لماذا قد تعتذر الهند؟”.

وهاجم فيلدرز الدول الإسلامية في تغريدة أخرى، وقال مخاطبًا الهند “لا تسمعوا للمنافقين، الدول الإسلامية لا تتمتع بالديمقراطية، ولا سيادة للقانون، ولا الحرية، إنهم يضطهدون الأقليات ولا يحترمون حقوق الإنسان، يجب انتقادهم!”.

وبينما هاجم فيلدرز الرسول الكريم، فقد أشاد بشارما ووصفها بالبطلة، حيث قال “أيديولوجية محمد مسيئة، والبطلة نوبور شارما ليست كذلك”.

وأضاف موجهًا كلامه للحكومة الهندية “لا تنحنوا للإرهابيين أبدًا”.

 

ونددت الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام بتصريحات فيلدرز المسيئة، وناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من المسلمين جميعهم للتغريد على وسم “#غضبة_المليار_لرسول_الله” نُصرةً للنبي محمد.

يذكر أن اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز سبق أن تعهّد في وقت سابق خلال حملته الانتخابية في البرلمان الهولندي بإنشاء وزارة التطهير من الإسلام، والتعريف بالدين الإسلامي على أنه “أيديولوجية شمولية”.

ونشر حزب الحرية الذي يرأسه المتطرف فيلدرز في موقعه الرسمي على الإنترنت، البرنامج الانتخابي له لعام 2021 -2025، حيث تضمن البرنامج إنشاء وزارة للهجرة، وإعادة اللاجئين، والتطهير من الإسلام.

كما تعهّد بعدم استقبال طالبي اللجوء، والمهاجرين من المسلمين، وحظر المساجد، والمدارس الإسلامية، ومنع انتشار الفكر الإسلامي.

كما تضمّن البرنامج الانتخابي تطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي