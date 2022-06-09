دراسة تكشف: الكوابيس المتكررة ربما تكون علامة مبكرة على هذا المرض لدى الرجال

المعاناة من الكوابيس مع تقدم العمر ربما تكون علامة مبكرة على مرض باركنسون أو الشلل الرعّاش وفقًا لبحث جديد نشرته مجلة (ألكلينكال ميديسين) أجري على الرجال الأكبر سنًا ورصده موقع (ساينس أليرت).

فلطالما ارتبطت الأحلام المؤلمة بالأمراض العصبية -خاصة بين الرجال- ولكن هذه الدراسة الأولى التي تبحث فيما إذا كانت هذه الأعراض بمثابة تحذير من مرض باركنسون أو نتيجة ثانوية لهذه الحالة.

ومن خلال تتبع صحة 3818 رجلاً متقدما في العمر لديهم وظائف دماغية نموذجية لمدة 12 عامًا، وجد الباحثون أن أولئك الذين عانوا من كوابيس متكررة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمقدار الضعف.

وتشير النتائج إلى أنه يمكن الكشف عن مرض باركنسون لدى كبار السن من خلال سؤالهم عن محتوى أحلامهم، وبعدها يمكن استخدام التدخلات المبكرة للمساعدة في وقف الظهور المحتمل للأعراض الجسدية مثل الرعاش وتصلب الأطراف وبطء الحركة.

ويُعد التشخيص المبكر أحد أكبر تحديات مرض باركنسون، فبحلول الوقت الذي يكتشف فيه معظم الناس أنهم مصابون بالمرض يكونون قد فقدوا بالفعل ما بين 60 إلى 80% من الخلايا العصبية التي تطلق مادة الدوبامين من جذع الدماغ.

وكانت دراسة سابقة أجراها نفس الباحث أظهرت أن المرضى الذين يعانون من أحلام مزعجة أكثر عرضة 5 مرات لإظهار تطور سريع للمرض.

ويوضح طبيب الأعصاب (أبيديمي أوتايكو) من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة أنه “رغم أنه من المفيد حقًا تشخيص مرض باركنسون مبكرًا، فإن هناك عددًا قليلاً جدًا من مؤشرات الخطر والعديد منها يتطلب اختبارات باهظة الثمن، كما أن العديد من الأسباب شائع جدًا وغير محدد مثل مرض السكري”.

ويضيف “نحتاج لإجراء مزيد من البحث في هذا المجال، ولكن الأفراد الذين يعانون من تغيرات في أحلامهم مع تقدمهم في العمر دون أي سبب واضح يجب عليهم طلب المشورة الطبية”.

ويدرس الباحثون الصلة بين النوم ومرض باركنسون منذ عدة سنوات، إذ يعاني ما يقرب من ربع هؤلاء المرضى من أحلام مزعجة متكررة منذ وقت تشخيصهم، وذكر بعضهم أنهم عانوا من أحلام سيئة منذ ما يقرب من 10 سنوات قبل تشخيصهم.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون أكثر عرضة بأربعة أضعاف لتجربة كوابيس متكررة مقارنة بعموم السكان.

ويساعد البحث الحالي في توضيح هذا التمييز من خلال تتبع عينة كبيرة من الرجال الأكبر سنًا عبر أكثر من عقد، حيث كان المشاركون الذين لديهم أحلام مزعجة متكررة أكثر عرضة مرتين للإصابة بمرض باركنسون على مدى 12 عامًا.

وعلاوة على ذلك، ارتبطت الأحلام المؤلمة المتكررة بزيادة خطر الإصابة بالمرض بمقدار 6 أضعاف في السنوات الأربع الأولى من الدراسة.

ويميل الرجال المصابون بالشلل الرعاش إلى أن تكون لديهم أحلام مزعجة أكثر من النساء المصابات بمرض باركنسون لأسباب غير واضحة حتى الآن.