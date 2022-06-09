جدري القرود.. أمريكي مصاب يفرّ من مستشفى بالمكسيك والصحة العالمية تحذر من خطر الانتشار

قالت السلطات الصحية المكسيكية، إن أمريكيا ظهرت عليه أعراض جدري القرود فرّ من مستشفى بمدينة سياحية كان يعالَج فيه، وغادر البلاد.

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار فيروس جدري القرود خارج البلدان التي يتوطن فيها عادة أصبح “حقيقيًّا” مع تسجيل نحو ألف إصابة به.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن “خطر انتشار جدري القرود في الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو”.

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– تعرف على كل هذا وأكثر في حلقة الحكيم #طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZGct2OL24C — مع الحكيم (@m3alhakim) June 8, 2022

“هروب” مصاب

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن الرجل البالغ من العمر 48 عاما من تكساس، وقد فرّ من مستشفى على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، رغم أن الطاقم الطبي أبلغه ضرورة إجراء فحص والبقاء في العزل.

وكشفت أن الرجل ظهرت عليه أعراض “سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة” عندما أدخل المستشفى.

وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.

Monkeypox Update: As of June 7, 1,088 confirmed or probable #monkeypox cases have been identified in 29 countries, including 35 cases in the US. Learn more: https://t.co/QpblepCma5. pic.twitter.com/yKsxpOtcQw — CDC (@CDCgov) June 8, 2022

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض للسلطات المكسيكية أن المريض عاد إلى الولايات المتحدة، حيث أكد فحص أجري له إصابته بجدري القرود.

وقبل وصوله إلى المكسيك في 27 مايو/أيار كان هذا الرجل قد زار برلين ودالاس. وخلال إقامته في المكسيك حضر حفلات في ناد ليلي في مدينة سياحية.

وحض مسؤولو وزارة الصحة المكسيكية كل من كان موجودا في النادي الليلي بين 27 مايو الماضي و4 يونيو الجاري على مراقبة صحته.

#شاهد إلى أي مدى انتشار مرض #جدري_القرود يمثل خطر عالمي ؟

وهل ما زال خطر الانتشار قائم أم أنها كانت ظاهرة قصيرة الأمد؟

– مع د. منى كيال استشارية المايكروبيولوجي وتشخيص الأمراض الجرثومية في مشفى موتول الجامعي.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BPniPLsuKY — مع الحكيم (@m3alhakim) June 7, 2022

تحذير من الانتشار

وفي السياق نفسه حثّت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، على زيادة تدابير المراقبة الصحية لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى.

وأكدت المنظمة الدولية أن خطر انتشار فيروس جدري القرود خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض عادة “حقيقي” وقال المدير العام للمنظمة “تم الإبلاغ بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة حتى الآن في 29 دولة لا يتوطن فيها المرض”.

ولم تسجل أي وفيات في هذه البلدان، على عكس تلك التي يتوطن فيها المرض ومنها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب منظمة الصحة.

"The communities that live with the threat of this virus [#monkeypox] every day deserve the same concern, the same care and the same access to tools to protect themselves"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2022

وأعرب مدير المنظمة الدولية عن القلق من المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس على الفئات الضعيفة خاصة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل.

وأكد أن المجتمعات التي تعيش في البلدان التي يتوطن فيها المرض تستحق القدر نفسه من الاهتمام والرعاية والوصول إلى الأدوات اللازمة لحماية نفسها من المرض الذي ينتشر عن طريق الاتصال عن قرب.

أعلنت وكالة الأمن الصحي في #المملكة_المتحدة إدراج #جدري_القرود كمرض “يجب الإبلاغ عنه” في وقت رفع المركز الأمريكي مستوى الخطر حول المرض إلى المستوى الثاني (تنبيه).. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/vMrHNxrPvC#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ELikdcb4CW — مع الحكيم (@m3alhakim) June 8, 2022

وأشارت المنظمة إلى أن الظهور المفاجئ وغير المتوقع للفيروس في البلدان التي لا يتوطن فيها هذا المرض عادة، يدل على أنه كان ينتشر منذ بعض الوقت لكن لم يُرصد انتقاله، ولا تعلم المنظمة منذ متى كان ذلك.

وأشارت مديرة قسم الأوبئة والأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية إلى أن لقاح الجدري يمكن استخدامه بمستوى عالٍ من الفعالية لمكافحة جدري القرود.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنها لا تعرف عدد الجرعات المتاحة حاليًّا في العالم، ومع ذلك أكد المدير العام أن المنظمة لا توصي بالتطعيم الشامل لمكافحة جدري القرود.