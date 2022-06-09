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جدري القرود.. أمريكي مصاب يفرّ من مستشفى بالمكسيك والصحة العالمية تحذر من خطر الانتشار

عينات إيجابية وسلبيية من مرض جدري القرود (رويترز)
9/6/2022

قالت السلطات الصحية المكسيكية، إن أمريكيا ظهرت عليه أعراض جدري القرود فرّ من مستشفى بمدينة سياحية كان يعالَج فيه، وغادر البلاد.

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار فيروس جدري القرود خارج البلدان التي يتوطن فيها عادة أصبح “حقيقيًّا” مع تسجيل نحو ألف إصابة به.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن “خطر انتشار جدري القرود في الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو”.

“هروب” مصاب

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن الرجل البالغ من العمر 48 عاما من تكساس، وقد فرّ من مستشفى على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، رغم أن الطاقم الطبي أبلغه ضرورة إجراء فحص والبقاء في العزل.

وكشفت أن الرجل ظهرت عليه أعراض “سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة” عندما أدخل المستشفى.

وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض للسلطات المكسيكية أن المريض عاد إلى الولايات المتحدة، حيث أكد فحص أجري له إصابته بجدري القرود.

وقبل وصوله إلى المكسيك في 27 مايو/أيار كان هذا الرجل قد زار برلين ودالاس. وخلال إقامته في المكسيك حضر حفلات في ناد ليلي في مدينة سياحية.

وحض مسؤولو وزارة الصحة المكسيكية كل من كان موجودا في النادي الليلي بين 27 مايو الماضي و4 يونيو الجاري على مراقبة صحته.

تحذير من الانتشار

وفي السياق نفسه حثّت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، على زيادة تدابير المراقبة الصحية لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى.

وأكدت المنظمة الدولية أن خطر انتشار فيروس جدري القرود خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض عادة “حقيقي” وقال المدير العام للمنظمة “تم الإبلاغ بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة حتى الآن في 29 دولة لا يتوطن فيها المرض”.

ولم تسجل أي وفيات في هذه البلدان، على عكس تلك التي يتوطن فيها المرض ومنها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب منظمة الصحة.

وأعرب مدير المنظمة الدولية عن القلق من المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس على الفئات الضعيفة خاصة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل.

وأكد أن المجتمعات التي تعيش في البلدان التي يتوطن فيها المرض تستحق القدر نفسه من الاهتمام والرعاية والوصول إلى الأدوات اللازمة لحماية نفسها من المرض الذي ينتشر عن طريق الاتصال عن قرب.

وأشارت المنظمة إلى أن الظهور المفاجئ وغير المتوقع للفيروس في البلدان التي لا يتوطن فيها هذا المرض عادة، يدل على أنه كان ينتشر منذ بعض الوقت لكن لم يُرصد انتقاله، ولا تعلم المنظمة منذ متى كان ذلك.

وأشارت مديرة قسم الأوبئة والأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية إلى أن لقاح الجدري يمكن استخدامه بمستوى عالٍ من الفعالية لمكافحة جدري القرود.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنها لا تعرف عدد الجرعات المتاحة حاليًّا في العالم، ومع ذلك أكد المدير العام أن المنظمة لا توصي بالتطعيم الشامل لمكافحة جدري القرود.

المصدر : الفرنسية