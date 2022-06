جدري القرود.. أمريكي مصاب يفرّ من مستشفى بالمكسيك والصحة العالمية تحذر من خطر الانتشار

قالت السلطات الصحية المكسيكية، إن أمريكيا ظهرت عليه أعراض جدري القرود فرّ من مستشفى بمدينة سياحية كان يعالَج فيه، وغادر البلاد.

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار فيروس جدري القرود خارج البلدان التي يتوطن فيها عادة أصبح “حقيقيًّا” مع تسجيل نحو ألف إصابة به.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن “خطر انتشار جدري القرود في الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو”.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن الرجل البالغ من العمر 48 عاما من تكساس، وقد فرّ من مستشفى على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، رغم أن الطاقم الطبي أبلغه ضرورة إجراء فحص والبقاء في العزل.

وكشفت أن الرجل ظهرت عليه أعراض “سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة” عندما أدخل المستشفى.

وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.

Monkeypox Update: As of June 7, 1,088 confirmed or probable #monkeypox cases have been identified in 29 countries, including 35 cases in the US. Learn more: https://t.co/QpblepCma5 . pic.twitter.com/yKsxpOtcQw

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض للسلطات المكسيكية أن المريض عاد إلى الولايات المتحدة، حيث أكد فحص أجري له إصابته بجدري القرود.

وقبل وصوله إلى المكسيك في 27 مايو/أيار كان هذا الرجل قد زار برلين ودالاس. وخلال إقامته في المكسيك حضر حفلات في ناد ليلي في مدينة سياحية.

وحض مسؤولو وزارة الصحة المكسيكية كل من كان موجودا في النادي الليلي بين 27 مايو الماضي و4 يونيو الجاري على مراقبة صحته.

وفي السياق نفسه حثّت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، على زيادة تدابير المراقبة الصحية لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى.

وأكدت المنظمة الدولية أن خطر انتشار فيروس جدري القرود خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض عادة “حقيقي” وقال المدير العام للمنظمة “تم الإبلاغ بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة حتى الآن في 29 دولة لا يتوطن فيها المرض”.

ولم تسجل أي وفيات في هذه البلدان، على عكس تلك التي يتوطن فيها المرض ومنها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب منظمة الصحة.

"The communities that live with the threat of this virus [#monkeypox] every day deserve the same concern, the same care and the same access to tools to protect themselves"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2022