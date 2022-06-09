بعد ساعات من إطلاقها في الشرق الأوسط.. دعوات لمقاطعة ديزني بلس بسبب الترويج للمثلية الجنسية (فيديو)

انطلقت دعوات لمقاطعة منصة (ديزني بلس) عقب ساعات قليلة من إطلاقها، مساء الأربعاء، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إثر اتهامات لها بالترويج للمثلية الجنسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا بتاريخ قديم يعود إلى رئيسة المحتوى الترفيهي لوالت ديزني كيري بورك صرحت فيه بأن أحد أبنائها لفت نظرها إلى أن تمثيل المثليين في محتوى ديزني “ضئيل للغاية”.

وأوضحت خلال حديثها أنها ترغب في وجود قصص كاملة تدور حول المثليين جنسيا من خلال المحتوى الذي تقدمه ديزني ولا سيما أنه لا يوجد أبطال من المثليين في ما يُعرض من قصص.

وأضافت “يوجد لدينا في ديزني شخصيات ذات ميول جنسية ولكنها مجرد شخصيات عادية وليسوا أبطالا ولا تدور القصص حولهم”.

وأعلنت كيري اعتزام الشركة تحويل 50% من الشخصيات الكرتونية في أفلامها ومسلسلاتها إلى شخصيات ذات ميول جنسية مختلفة بنهاية العام الحالي.

وتابعت كيري “أتحدث بصفتي أم لطفلين من المثليين، أحدهما متحول جنسيا والآخر ثنائي الجنس وأيضا بصفتي قيادية وهذا ما شجعني لطرح هذه الفكرة”.

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل التي جعلتها تشعر بالمسؤولية للتحدث باسم المثليين وتمثيلهم داخل أعمال ديزني.

بدورها، حذّرت مقدمة البرامج الأمريكية ميغان كيلي في برنامجها من المحتوى الذي تعرضه شركة ديزني عقب هذه التصريحات. وطالبت أولياء الأمور بمشاهدة المحتوى جيدا قبل عرضه على الأطفال.

وقالت ميغان “لا أمانع في عرض أي محتوى يدعو إلى الأخلاق الحميدة والتماسح لكني أرفض تمرير أي أجندة أو فرض أي ميول وتوجهات على أطفالي”.

وتسبب المقطع المصور في حالة من الاستياء الواسع وطالب المتابعون في الشرق الأوسط بمقاطعة منصة ديزني بلس.

من جانبها، طالبت الكاتبة صفية محمد الشحي بإنشاء شبكة خاصة لإنتاج محتوى مناسب للأطفال مؤكدة أن “الحل ليس في مقاطعة ديزني، الحل في تقديم المحتوى الذي يتفوق عليها، مهما كانت اللغة”.

في هذا السياق، أكدت الكتابة الصحفية ياسمين العيساوي الفكرة نفسها مشيرة إلى أن القدرات العربية لديها ما يكفي من الإبداع لإنتاج محتوى جيد ومناسب للأطفال، ولا سيما أن الأمر أصبح ضروريا جدا.

أول فكرة خطرتلي عندما رأيت "خبر ديزني" هي: ألم يحن الوقت لننتج ما يناسب أطفالنا بدل أن نستهلك ما نستورده فقط؟ وحتى عندما ننتح نكتفي بالنسخ.. لا أظن أننا غير قادرين، أو غير منتجين، وأظن أن الأمر أصبح ضروريا الآن..

لسنا مستعدين لمواجهة أطفال مثليين، يُخالفون الطبيعة البشرية https://t.co/ABi9wVeCUQ — ياسمين العيساوي (@YasmineAissaoui) June 6, 2022

بدوره، أوضح المخرج محمد القاسمي أن محتوى ديزني الموجه للشرق الأوسط “قد يكون مختلفا عن المحتوى العالمي إلا أن قيمة الاشتراك ستذهب لدعم أجندة الترويج للمثلية”.

وأعلن المدون ستيف ديفي أنه ألغى اشتراكه في ديزني بسبب شعوره بالحزن لما أصبحت عليه الشركة وما تروج له بين الأطفال، داعيا إلى الوقوف في وجه هذه الشركات.

مع اقتراب تدشين منصة ديزني بلس في الشرق الأوسط، نرى معظم السينمائيين العرب يتسابقون للترويج للمنصة وتغطية آخر الأخبار، بالرغم من توجّه ديزني المُعلَن حول دعمها للشذوذ وإضافة الشخصيات الشاذة في أعمالها، حسبما اطّلع الجميع على تصريح مسئولة كبيرة في ديزني، فما سبب كل هذا الهَوَس؟ pic.twitter.com/dJyG8NO5Z1 — Mohammed Al-Qassimi (@alqassimi88) June 7, 2022

يذكر أن (ديزني بلس) وهي منصة بث محتوى متنوع، انطلقت في الإمارات العربية والكويت و15 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعرض ديزني بلس محتوى حصريا من إنتاج ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك، والأعمال الحصرية المميزة من قنوات ستار.