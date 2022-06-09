بتقنية استخدمت في إنتاج لقاحات كورونا.. تطوير لقاح جديد واعد لسرطان البنكرياس

طوّر علماء لقاحا جديدا لسرطان البنكرياس بالشفرة الوراثية التي استخدمت لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا، بحيث يمكن أن يحفز جهاز المناعة على مهاجمة الخلايا السرطانية.

وحقق العلماء طفرة في لقاح سرطان البنكرياس بعد أن استخدم الفريق البحثي تكنولوجيا الشفرة الوراثية المستخدمة لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا، تحت قيادة الدكتور التركي أوغور شاهين، وذلك لإيقاف عودة السرطان.

وأظهرت دراسة واعدة أجرتها شركة (بيوتنيك) الألمانية- المطورة للقاح كوفيد19 بالاشتراك مع فايزر- نتائج واعدة للقاح الجديد، ظل فيها نصف المرضى خالين من السرطان بعد 18 شهرًا من استئصال الأورام وتلقي اللقاح الجديد.

وقدمت التجربة الرائدة نتائجها الواعدة في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو، الأحد الماضي، وخلال التجربة أُعطي 16 مريضًا 8 جرعات من اللقاح المصنوع باستخدام الشفرة الوراثية الموجودة في الأورام التي يعانون منها.

Today, we presented our Q1 results. We demonstrated continued execution across our growth pillars in addressing infectious diseases and oncology and have invoiced more than 750 million doses of our COVID-19 vaccine in Q1 2022. More here: https://t.co/g4ea7XEMMf pic.twitter.com/vONdSXFlC5 — BioNTech SE (@BioNTech_Group) May 9, 2022

وأوضح الأطباء أن النتائج أظهرت أن لقاح سرطان البنكرياس الجديد يمكن أن يدرّب جهاز المناعة على قتل خلايا سرطان الموجودة في البنكرياس من خلال تعزيز الخلايا المناعية التي تستهدف الأورام.

واعتمدت الدراسة على تلقي المرضى لقاحاتهم بعد خضوعهم لعملية جراحية لإزالة الورم، وأظهرت النتائج أن اللقاح الجديد أنتج استجابة جيدة في الخلايا التائية في 8 من أصل 16 مريضًا، ظلوا خالين من السرطان طوال مدة التجربة.

prof.dr. uğur şahin ve hanımını tebrik ederim🙏🏼🙏🏼 https://t.co/odzzQqKLhe — burak yılmaz (@lilhamsi61) June 9, 2022

وعلى عكس بعض العلاجات المناعية الأخرى، يبدو أن هذه اللقاحات لديها القدرة على تحفيز الاستجابات المناعية لدى مرضى سرطان البنكرياس وهو ما يبشر بنتائج واعدة في حال كان لدى المريض استجابة مناعية.

ووصف كل من الدكتور التركي أوغور شاهين -المؤسس المشارك لشركة بيونيك- وزوجته البروفيسورة أوزليم توريس -كبيرة المسؤولين الطبيين- نتائج التجربة بأنها “واعدة”.

Prof. Dr. Bengi Başer: Özlem Türeci ve Uğur Şahin insanlık adına güzel işlere devam ediyor. Biontech firmasının ürettiği Covid aşısına benzer teknoloji ile üretilen aşının,pankreas kanseri üzerine etkisine dair çalışmanın ilk sonuçları umut verici. pic.twitter.com/tzZJa6nYBW — Haber Zamanı (@HaberrZamani) June 8, 2022

ويُعد سرطان البنكرياس من بين الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، حيث يودي بحياة 90% من المرضى في غضون عامين بعد تشخيصهم.

ويأمل العلماء أن تعطي هذه النتائج أملا لجميع مرضى السرطان، وأن تمهد أي قدرة على علاج سرطان البنكرياس الطريق لعلاج جميع أنواع السرطانات على نطاق أوسع.