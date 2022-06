بتقنية استخدمت في إنتاج لقاحات كورونا.. تطوير لقاح جديد واعد لسرطان البنكرياس

طوّر علماء لقاحا جديدا لسرطان البنكرياس بالشفرة الوراثية التي استخدمت لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا، بحيث يمكن أن يحفز جهاز المناعة على مهاجمة الخلايا السرطانية.

وحقق العلماء طفرة في لقاح سرطان البنكرياس بعد أن استخدم الفريق البحثي تكنولوجيا الشفرة الوراثية المستخدمة لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا، تحت قيادة الدكتور التركي أوغور شاهين، وذلك لإيقاف عودة السرطان.

وأظهرت دراسة واعدة أجرتها شركة (بيوتنيك) الألمانية- المطورة للقاح كوفيد19 بالاشتراك مع فايزر- نتائج واعدة للقاح الجديد، ظل فيها نصف المرضى خالين من السرطان بعد 18 شهرًا من استئصال الأورام وتلقي اللقاح الجديد.

وقدمت التجربة الرائدة نتائجها الواعدة في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو، الأحد الماضي، وخلال التجربة أُعطي 16 مريضًا 8 جرعات من اللقاح المصنوع باستخدام الشفرة الوراثية الموجودة في الأورام التي يعانون منها.

