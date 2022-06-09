الأخبار

الشرطة الهندية تعتدي على مسلمين احتجوا ضد تصريحات مسيئة للنبي (فيديو)

9/6/2022

قامت وحدات من الشرطة الهندية بالاعتداء على مواطنين مسلمين في ولاية أوتار براديش كانوا يحتجون ضد تصريحات مسؤولين هندوس من الحكومة ضد الإسلام والمسلمين.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل مشاهد الاعتداء على المسلمين الهنود.

كما كشفت الصور المتداولة حالات متعددة ومختلفة للاعتداءات الذي شملت الضرب بالعصي والهراوات والتعنيف، وانتهت باعتقال عدد كبير منهم.

كما نقلت الصور لحظات استعطاف النساء والأطفال لرجال الشرطة بعدم اعتقال أزواجهم وآبائهم ونقلهم لقسم الشرطة.

 

وسادت حالة من الغضب في أرجاء العالم الإسلامي بعدما أدلت نوبور شارما -المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا- بتصريحات مسيئة إلى النبي محمد ﷺ خلال مناظرة تلفزيونية.

وأعلن الحزب تعليق عضويتها، بينما طُرد متحدث آخر هو نافين كومار جيندال بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتسب الغضب الداخلي زخمًا جديدًا بعد أن طالبت دول إسلامية مثل قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وأفغانستان الحكومة الهندية بالاعتذار، واستدعت دبلوماسيين للاحتجاج على التصريحات المعادية للإسلام.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي -التي تضم 57 دولة- إن “الإهانات تأتي في سياق من زيادة حدة الكراهية والإهانات للإسلام في الهند، والمضايقات الممنهجة التي يتعرض لها المسلمون هناك”.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، يوم الاثنين الماضي، أن التغريدات والتعليقات المسيئة لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء الحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي