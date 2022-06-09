الشرطة الهندية تعتدي على مسلمين احتجوا ضد تصريحات مسيئة للنبي (فيديو)

قامت وحدات من الشرطة الهندية بالاعتداء على مواطنين مسلمين في ولاية أوتار براديش كانوا يحتجون ضد تصريحات مسؤولين هندوس من الحكومة ضد الإسلام والمسلمين.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل مشاهد الاعتداء على المسلمين الهنود.

كما كشفت الصور المتداولة حالات متعددة ومختلفة للاعتداءات الذي شملت الضرب بالعصي والهراوات والتعنيف، وانتهت باعتقال عدد كبير منهم.

كما نقلت الصور لحظات استعطاف النساء والأطفال لرجال الشرطة بعدم اعتقال أزواجهم وآبائهم ونقلهم لقسم الشرطة.

الشرطة في #الهند تعتدي على مسلمين في ولاية أوتار براديش كانوا يحتجون على تصريحات مسيئة للنبي ﷺ#الا_رسول_الله_يامودي #غضبة #غضبة_المليار_لرسول_الله pic.twitter.com/TXm6cEyC0W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2022

وسادت حالة من الغضب في أرجاء العالم الإسلامي بعدما أدلت نوبور شارما -المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا- بتصريحات مسيئة إلى النبي محمد ﷺ خلال مناظرة تلفزيونية.

وأعلن الحزب تعليق عضويتها، بينما طُرد متحدث آخر هو نافين كومار جيندال بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتسب الغضب الداخلي زخمًا جديدًا بعد أن طالبت دول إسلامية مثل قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وأفغانستان الحكومة الهندية بالاعتذار، واستدعت دبلوماسيين للاحتجاج على التصريحات المعادية للإسلام.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي -التي تضم 57 دولة- إن “الإهانات تأتي في سياق من زيادة حدة الكراهية والإهانات للإسلام في الهند، والمضايقات الممنهجة التي يتعرض لها المسلمون هناك”.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، يوم الاثنين الماضي، أن التغريدات والتعليقات المسيئة لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء الحكومة.