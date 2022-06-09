استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول بالضفة (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، وأُصيب 10 أشخاص، خلال مواجهات اندلعت في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام قوات الاحتلال لها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثرًا بإصابة شديدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي.

وأشارت الوزارة إلى أن المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل أصحابها جميعا إلى مستشفى الأهلي.

وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، وأغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وقامت بإغلاقه.

وزارة الصحة: استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول، حيث اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته. pic.twitter.com/mXt7P3Huhv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 9, 2022

الخارجية تدين

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة إعدام الشهيد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا). وقالت في بيان إن “هذه الجريمة الجديدة تأتي ضمن مسلسل القتل اليومي بحق الفلسطينيين وبغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ودوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية”.

#عاجل| وزارة الصحة: "استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول". pic.twitter.com/UxptxFlKYh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 9, 2022

وأكدت أن التصعيد في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية إلى الساحة الفلسطينية على حساب الدم الفلسطيني.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

تغطية شهاب: "قوات الاحتلال تعتقل شاب من وسط حلحول في الخليل". pic.twitter.com/GJU0noKoSk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 9, 2022

وفي شمالي الضفة أيضا، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام قوة إسرائيلية حي المخفية بمدينة نابلس، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتقع المواجهات خلال تنفيذ القوات الإسرائيلية مهمات أو اعتقالات لفلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون”، وقد اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس 12 فلسطينيا من عدة محافظات.